Борьба с коррупцией

Администрация Праги снова объявила войну коррупции. Прага после трёх лет обновляет свою стратегию борьбы с коррупцией. Конкретные меры будут постепенно применяться не только к муниципалитету, но и к благотворительным организациям и городским фирмам.

Утверждение стратегии по борьбе с коррупцией является одним из ключевых условий, установленных Европейской комиссией для реализации структурных и инвестиционных фондов Европейского Союза. Зоны риска, в соответствии со стратегией являются госзаказы, манипуляции с госимуществом, субсидии и гранты, земельное распределение.

Среди конкретных мер, были предложены, например, движение сотрудников в администрации или метод 4х глаз, то есть важные документы подписываются несколькими лицами. Любое соглашение или договор, государственный заказ в соответствии со стратегией должны досконально прослеживаться с самых первых переговоров, в том числе всех изменений, касающихся этих документов.

Важно также, чтобы осуществлялся прямой политический контроль, в том числе представителей оппозиции, которые должны быть в комитетах, оценивающих госзаказы. Основной проблемой мэр Праги Адриана Крначова видит в зарплатах чиновников. Мэр считает, что лучшой мерой по борьбе с коррупцией будет хорошо оплачиваемый чиновник. «Я считаю, что стратегия борьбы с коррупцией и её реализации в повседневной работе администрации поможет улучшить общественное мнение о уровне нашего магистрата.», — сказала Крначова.

Фото: Ondřej Lazar Krynek, novinky.cz

Похожие статьи