Борьба с ненавистью отменяется

Министр по правам человека Ян Хвойка, который приступил к своим обязанностям в начале декабря 2016 года, планирует закончить проект HateFree, целью которого было распространение ненавистных настроений среди пользователей социальных сетей. Авторы проекта узнали об этом из СМИ. Ролики, выпущенные создателями проекта о представителях национальных меньшинств или людей с физическими недостатками, по мнению министра, поставленную задачу не решают. Да и страничка группы в Facebook не настолько популярна, и друзей у HateFree в сетях немного, что, по мнению Хвойки, делает бессмысленным дальнейшее финансирование проекта.

Фото: hatefree.cz

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