Часть гранта можно потерять

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Фермер может лишиться часть гранта, если не будет выполнять условия, критерием которых является правильное отношение к природе. Требование европейской директивы — чёткие экологические нормы для растениеводов и животноводов.
Использование чрезмерного количества азотных удобрений или посев культур в неподходящем месте может для фермера сказаться на выплате субсидий. Для каждого такая ошибка может нести потерю, при первом несоблюдении до 5% от ожидаемой суммы, в случае повторного нарушения — штрафы могут возрасти.
Предложение министра сельского хозяйства Мариана Йуречка утверждены на основе Европейского парламента и Совета ЕС.
Фото: ČTK, aktualne.cz
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