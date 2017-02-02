Человек-эмблема

В Мельбурне в Австралии ежегодно проходят соревнования, посвящённые памяти самого великого бегуна в истории Олимпийских игр – чеха Эмиля Затопека. Эмиль Затопек первым в мире пробежал дистанцию 10 000 метров меньше чем за 29 минут. Четырёхкратный олимпийский чемпион пришёл в атлетику случайно, но и сегодня для многих остаётся высоким примером выносливости, мужественности и щедрости души.

Есть люди – талисманы, есть – легенды. В Чехии жил человек, который для чешского спорта был и примером, и легендой, а потом стал и талисманом олимпийской сборной. Имя ему – Эмиль Затопек (1922–2000) – четырёхкратный олимпийский чемпион, в своё время не проигравший ни одного старта в забеге на 10 000 метров. Мало того, Затопек стал первым человеком в истории лёгкой атлетики, который пробежал 10 000 за время меньшее, чем 29 минут.

Виноват тренер

Будущий «талисман» лёгкой атлетики родился в городе Копршивнице под Новым Йичином в бедной семье и был седьмым из восьми детей. В 16 лет вынужден был пойти работать на обувной завод Бати в Злине. Забегая вперёд, скажем: жители Злина и сейчас очень гордятся не только Томашем Батей, основателем обувной империи, благодаря которому Злин стал городом, но и тем, что Эмиль Затопек когда-то работал здесь на обувной фабрике.

Затопек потом вспоминал: « Однажды в цех пришёл заводской тренер по бегу, который, кстати, был весьма строгий, и, указав на меня и ещё троих ребят, сказал, что мы будем участвовать в соревнованиях по бегу. Я протестовал, говорил, что я слабый, но доктор сказал, что я вполне здоров. Пришлось начать соревноваться. Когда я побежал, почувствовал, что хочу выиграть, хотя пришёл лишь вторым. Так всё и началось». Было это в 1941 году. В 1944 г., то есть всего через три года, Затопек бьёт чехословацкие рекорды в беге на 2000, 3000 и 5000 метров, а ещё через два года становится членом чехословацкой сборной по лёгкой атлетике на первенстве Европы 1946 года. В беге на 5000 метров он пришёл пятым, превзойдя свой собственный лучший результат.

Рекорды и победы

В 1948 году Затопек вместе со сборной Чехословакии отправился на Олимпийские игры в Лондон, чтобы снова стать первым. Победил на дистанции 10 000 метров, причём эта дистанция была включена в список олимпийских дисциплин лишь во второй раз и была новой для спортсменов. Дальнейшие соревнования снова привели его на высшую ступеньку пьедестала почёта: 1949 г. – два мировых рекорда в беге на 10 000 метров! Практически каждый год Эмиль Затопек побеждал или бил рекорды. 1950 г. – дистанции 5000 и 10 000 метров – первый на чемпионатах Европы. 1951 г. – мировой рекорд в беге на 20 000. 1952 г. – рекорд мира в забеге на 25 и 30 километров, а на Олимпийских играх в Хельсинки – золотые медали на дистанциях в 5, 10 километров и в марафоне, который бежал впервые в жизни.

Способ его тренировок, залог побед и успехов, всегда удивлял товарищей. Затопек постоянно тренировался. На тренировки брал тяжёлые ботинки, заявляя, что потом, на соревнованиях, ноги будут казаться лёгкими.Или брал на тренировки жену Дану, тоже спортсменку и рекордсменку, и бегал с женой на спине.

Судьба человека

В 1958 году году Эмиль Затопек покинул большой спорт. В странах социализма не было профессиональных спортсменов, каждый должен был быть представителем или завода, или железных дорог, или, например, армии. Наш герой числился за Министерством обороны. Когда после Бархатной революции были рассекречены архивы Министерства национальной безопасности, оказалось, что Затопек был завербован чехословацкой контрразведкой ещё в 1956 году и это, судя по всему, был его осознанный выбор. Помогло ли это ему в дальнейшей жизни?

Похоже, что да. Эмиль Затопек служил в управлении физической подготовки войск и даже дошёл до звания подполковника. Весной 1968 года Затопек, член Компартии Чехословакии с двадцатилетним стажем, пошёл на баррикады, когда в Прагу вошли советские танки. Что могло последовать за такие проступки? Лишение партбилета, воинского звания, наград, привилегий, высылка. Звание «Заслуженный мастер спорта» тоже отобрали. До пенсии Затопек работал геологом, искал уран, а потом трудился в архиве Министерства спорта. Легендарный спортсмен скончался в Праге после инсульта 22 ноября 2000 года.

Жизнь после смерти

Затопек в Чехии остался жить – в памяти, в марках, в книгах, в памятниках. Когда олимпийская сборная Чехии собралась в Рио-де-Жанейро в прошлом году и была нужна эмблема, большинством голосов членов Олимпийского комитета было выбрано изображение бегущего человека. Это – Эмиль Затопек. Человек, легенда, талисман.

Когда Эмиля Затопека упрекали за неправильную технику, он говорил, что соревнуется не в фигурном катании или в гимнастике. И уж, конечно, у всех в памяти мера страдания, выраженная на лице Затопека во время бега. Австралийцы проводят этот турнир в память не только о величайшем спортсмене Затопеке, но и в память о щедрой души человеке. Остались свидетельства о том, что в конце своей беговой карьеры многократный рекордсмен мира австралиец Рон Кларк как-то гостил в Чехословакии у Затопека. Когда Кларк уже прощался в аэропорту с великим олимпийцем, тот вложил в его багаж конверт со словами: «Здесь то, что Вы безусловно заслужили!». Дома многократный рекордсмен мира Кларк, так и не сумевший стать олимпийским чемпионом, обнаружил в подаренном конверте золотую олимпийскую медаль.

Александр Авдеенко

Фото: wikimedia.org

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