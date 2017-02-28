Чешская сетка

Сумка-авоська – настоящий символ советской эпохи, настолько прочно она ассоциируется с тем временем. Между тем, изобрел её предприниматель из Чехии Вавржин Крчил.

В Советском Союзе авоська была почти у каждого ввиду компактности и удобства. Люди носили её в карманах, надеясь, что в любой момент может подвернуться какой-нибудь товар. Сумка стала знаковым предметом того времени, образом, отражающим суровую правду эпохи дефицита продуктов и утонченную самоиронию. Ведь именно с подачи Аркадия Райкина, впервые пошутившего «авось-ка удастся что-нибудь купить», чешская «ситёвка» (síťovka) приобрела своё бойкое имя. Новое название стало настолько популярным, что в остальные языки оно распространялось по семантическому принципу, и в английском иногда переводилась как «maybe bag» (возможно, сумка). С таким приобретённым смыслом авоська завершила полный круг путешествия, начав из Чехии, где она была изобретена, через Россию в остальной мир.

Откуда же она взялась?

История появления авоськи так же забавна, как и её название. Её изобретатель Вавржин Крчил, живший в окрестностях чешского городка Ждяр-на-Сазаве, не планировал создавать именно сумку. В начале 1920-х годов он был владельцем бренда SAARENSE, который выпускал сеточки для волос.

Сеточки Крчила пользовались успехом, однако, когда пришла мода на короткие стрижки, они просто потеряли актуальность. Тогда Крчил, который, согласно легенде, занимался плетением с детства, приделал к сеточкам ручки и попытался продать их как сумки. Поначалу на ситёвки смотрели с недоверием: казалось, что плетеные сумки не выдержат тяжелого веса и быстро порвутся. Однако очень скоро все поняли, что благодаря своему строению сумки были очень прочными, к тому же компактными и удобными. Успех ситёвок был совершенным, и уже очень скоро наладилось производство сумок самых разных цветов, форм и видов: существовали авоськи для покупок, для спорта и для игр и даже прогулочные авоськи. Не очень понятно, чем они между собой различались, но главное, что они пользовались спросом. Удивительные сумки поставлялись в Германию, Францию, Канаду и даже в Северную Африку.

И тем не менее Крчилу не хватило средств на регистрацию международного патента для своего изобретения, и вскоре производство авосек началось в Швейцарии и Италии, а впоследствии оно распространилось и по всему миру.

Из чего они сделаны?

Первые авоськи делались посредством ручной работы из искусственной шелковой пряжи. При этом в производстве авосек, согласно тогдашней практике, участвовали целые семьи, включая детей. Впоследствии для плетения авосек использовались более современные материалы. Благодаря своей структуре такие авоськи могли растягиваться и вмещать в себя вес до 70, а иногда и до 100 килограммов.

Все новое – это хорошо забытое старое

Сегодня авоськи снова переживают свой расцвет. Это связано с несколькими факторами. Во-первых, хипстерская молодежная культура в немалой степени черпает свое вдохновение из прошлого. Советская эстетика при этом выделяется на фоне американских рок-н-ролльных 60-х и английских панк-рок 70-х, потому что она еще не столь массово используется популярными брендами и популярной культурой. Авоська сегодня – это, как ни парадоксально, истинно эксклюзивная вещь, потому что её образ связан с “чем-то советским”. Во-вторых, авоськи считаются экологически чистым материалом и противопоставляются целлофановым пакетам, которые, в отличие от своих более совершенных собратьев, недолговечны, вредны и менее практичны. Забота об окружающей среде также вписывается в современную массовую культуру.

Сегодня в России производством авосек занимается проект «Авоська дарит надежду», занимающий в производстве сумок инвалидов по зрению. Каждый сотрудник проекта получает по 100 рублей за одну сумку, при этом среднее количество авосек, которое человек может произвести за год, равно около 150-250 авоськам. В связи с тем, что авоськи сегодня переживают новую волну популярности, проект, уже предоставивший 60 рабочих мест инвалидам, полон перспектив.

В Чехии производством авосек занимается компания SAARIENSE, название которой отсылает к фирме изобретателя ситёвки Вавржина Крчила.

Антон Романенко

Фото: styletimes.ru

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