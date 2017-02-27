Чешские крокодилы едут в Москву

Сеть быстрого питания Bageterie Boulevard, принадлежащая чешской компании Crocodille ČR, в ближайшие 2-3 года появится в Москве. Для налаживания производства Crocodille ČR уже приобрела необходимый объект. В плане компании – создать в Москве 10 кафе с уже полюбившимися чехам бутербродами, прозванными в народе «крокодилами». Сейчас чешская компания занята поисками стратегического партнера для последующего развития франшизы на территории России не только в Москве, но и Санкт-Петербурге.

Фото: topfranchising.cz

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