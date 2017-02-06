Чешский аристократ испанской крови

О кладрубских лошадях на страницах нашей газеты мы писали не раз. Однако одно дело написать, опираясь на литературные источники, и совсем другое дело – увидеть своими глазами, решили мы. На личную встречу с красавцами Кладрубского конезавода отправилась редактор специальных проектов «Пражского телеграфа» Александра Баранова.

Визит в Кладрубы-над-Лабой состоялся ранней весной

Когда в Праге холодно, то в Кладрубах, соответственно, ещё холоднее, так что, поскольку на заводе меня ждут к девяти утра, я оказываюсь на месте, когда ещё не рассеялся утренний, студящий нос туман. Радуюсь, что взяла шапку и перчатки. Однако вся утренняя зябкость и тоска по кофе мгновенно пропадают, как только я приближаюсь к территории завода, слышу в отдалении звонкое ржание и вижу на плацу лошадь с наездником. У них утренняя тренировка. Тут же убеждаюсь, что литературные источники и интернет не преувеличивали ни красоту, ни размер этих животных. Крупнее любой кобылки, которую вы можете встретить в обычной школе верховой езды, крутолобо-упрямая, с горбатым, прямо-таки «греческим» носом и лоснящейся шкурой, лошадь послушно выполняла команды всадника, с удивительной для её размеров лёгкостью и плавностью, переходя то в галоп, то в неспешную рысь, то замедляясь до шага.

Эта послушность и покладистость является одной из отличительных черт кладрубской лошади, по словам Зузаны Шанцовой, которая занимается ведением племенной книги данной породы. Доброжелательно улыбаясь по поводу моего детского восторга, она ведёт меня на экскурсию.

Лошадиная история

Кладрубский конезавод является одним из самых старых во всём мире. Официальной датой его возникновения считается 1579 год, хотя лошадей на данной территории начали разводить ещё раньше. Первые упоминания о разведении лошадей (тогда ещё обычных) в области Кладрубы-над-Лабой относятся к XIV веку. Этим занимались представители дворянского рода Перштейнов, которые здесь жили. Ряд политических пертурбаций привёл к тому, что их хозяйство перешло во владение рода Габсбургов, представители которого были разбросаны по всей Европе, включая Испанию. Так испанские вельможные лошади попали в Чехию, после чего был вскоре основан и сам конезавод.

Сам по себе ареал конезавода уже является культурным памятником, все постройки здесь постарались сохранить аутентичными. В 1757 году конезавод сгорел полностью, в начале XIX века его удалось отстроить вновь. Ранее здесь был целый комплекс сторожевых домиков, чтобы можно было контролировать приближение любого незнакомца к территории. Завод всегда находился в частных владениях, так что хозяева сюда часто приезжали на лето. Здесь была летняя резиденция, костёл. Сейчас же здания вычищены и пустуют, а мы усиленно решаем вопрос дотаций от ЕС. В случае успеха можно было бы начать реконструкционные работы.

В тот исторический период, о котором идёт речь, итальянские и испанские лошади были популярны во всей Европе. Зажиточный род Габсбургов имел десятки конезаводов в разных странах, а их продукт – лошади смешанной неаполитанской и андалузской породы – использовались, прежде всего, для церемониальных каретных выездов. Белые и серые лошади были привилегией королевской семьи, вороных предпочитало духовенство и монаршие особы.

Непосредственно чешская история породистой лошади насчитывает уже без малого 450 лет, причём именно здесь, в Кладрубах, для неё были созданы самые благоприятные условия. Сохранить чистоту племени, следить за тем, чтобы ему ничего не угрожало, и обеспечить продолжение рода – в этом заключается главная задача сотрудников конезавода, который признан государственным культурным памятником и национальным достоянием чешского народа. Кладрубские специалисты также занимаются поддержкой частных разводчиков данной породы лошадей. Общее количество их в мире составляет на сегодняшний день всего-то 1700, причём лошадей, пригодных для поддержания племени, ещё меньше. В Чешской Республике ежегодно появляется на свет около 100-120 жеребят.

«Конезавод – достаточно закрытая территория, мы не подпускаем к жеребцам обычных кобыл. Всегда проверяем, насколько животные удовлетворяют ветеринарным требованиям. Спаривание происходит в соответствии с чётким планом и правилами. Разумеется, все наши лошади относятся к племени старокладрубов, но мы их делим ещё на роды (чеш. kmeny) и семьи. Некоторые ведут свою родословную с конца XVIII века, другие возникли позже, путём скрещивания с другими породами. Мы отслеживаем, чтобы родственные связи между лошадьми регулярно прореживались», – рассказывает Шанцова.

Поддерживать интерес к породе помогает и демонстрация животных широкой публике. «Отличным способом для этого служат состязания, – говорит специалист. – Одним из знаменательных успехов стало признание наших животных на чемпионате мира в соревновании парных упряжек. Наш наездник стал двенадцатым.. Два-три наших наездника относятся к категории лучших в Европе – братья Несвачиловы, Йиржи и Радек. Первый является руководителем дрессировки лошадей здесь, в Кладрубах.

Второй вариант знакомства животных с публикой происходит на торжественных мероприятиях – свадьбах, шествиях, представлениях в стиле барокко. Если событие достойно того, чтобы мы представили там своих лошадей, то мы непременно используем такую возможность». Наконец, лошади отлично ладят и с детьми: при заводе имеется специальная студия, где растят новое поколение сотрудников конезавода.

Лошади бывают разные – чёрные, рыжие, белые

Одним из показателей породы является окрас, в случае кладрубских крутоносых – белый и вороной. Однако такая определённость возникла не сразу. «До XVI-XVII веков, то есть до момента, когда было принято решение об основных цветах породы, лошади имели различную окраску. Одно время в моде были, например, пегие кони. Сегодня же появление жеребёнка другого окраса – это один случай из нескольких сотен, и обусловлено это капризами природы, – улыбается Шанцова. – У вороных родителей теоретически может родиться рыжий жеребёнок, у белых – с коричневой шерстью».

Жеребёнок всегда рождается чёрным или тёмно-белым – это охранная окраска. Со временем и возрастом белеет. Правда, и тут, по словам Шанцовой, бывает по-разному: кто-то в четыре года уже бегает белый, как снег, некоторые же избавляются от последних намёков на другие цвета шерсти только к десяти годам. У некоторых остаются пятна до конца жизни. Жеребята живут отдельно, будто в детском садике, с ними никаких особых забот нет, просто ходят пастись, и бегают свободно в стаде.

Кладрубские лошади доживают в среднем до 25 лет. Обучение лошадей начинается в 3,5-4 года, после года дрессировки животные распределяются на две категории – на продажу и на племенное разведение

«Из тех лошадей, которые у нас рождаются, мы выбираем для себя лучших, самых красивых и выдающихся по всем показателям, и они и формируют наше племенное стадо, – объясняет Зузана Шанцова. – Остальных продаём, и с ними уже не устраиваем ежедневный тренинг. При этом навыки животное не теряет: если оно уже когда-то было приучено к человеку, то легко вспомнит всё, что надо, в нужный момент».

А вот «отборной» командой сотрудники конезавода занимаются ежедневно. «Вот там вдалеке – специальная карусель для лошадей, которая им обеспечивает необходимое ежедневное движение, – говорит Шанцова, указывая на деревянное сооружение, действительно похожее на ярмарочную карусель. – Туда мы «подключаем» лошадей, включаем мотор, который крутит карусель и вынуждает их ходить по кругу. Дело в том, что лошадей, которые нуждаются в ежедневном движении, здесь у нас шестьдесят. Им нужно посвящать хоть немного времени ежедневно, так что мы чередуем: например, одних сегодня оставляем в карусели, других гоняем под седлом или в упряжке».

Состояние здоровья популяции сильно зависит от близости родства между особями. Некоторое время тому назад положение было угрожающим, поэтому было решено ввести для разрежения популяции лошадь Фриске, луизитанскую и липицианскую породу (белый окрас).

В 1996 году, однако, племенная книга была завершена. Специалисты сочли, что генетическая база уже достаточно расширена. С того момента прошло всего 20 лет, что по меркам лошадиной родословной – срок ничтожный, так что сейчас спаривание проводится исключительно между старокладрубскими лошадями.

Старокладрубская лошадь – могучее теплокровное животное, рост в холке – до 170 см. Это конь эпохи барокко, который обладает типичными чертами – у него горбатый нос, выпуклая шея, мощный скелет, выразительные глаза, густая грива и хвост. Передние конечности при ходьбе и беге он поднимает высоко в воздух, и именно этот аристократизм в нём и ценится.

Сколько стоит лошадь?

Когда речь идёт о приобретении животного, то следует учитывать несколько аспектов. Цена всегда индивидуальна и зависит от особенностей конкретной лошади. К ним относятся:

тип – можно ли отличить на первый взгляд, что это именно старокладрубская лошадь,

внешний вид лошади – она должна быть привлекательна для покупателя,

состояние здоровья,

характер – насколько с лошадью легко будет работать,

механика движений – оценивается в зависимости от того, для каких целей предназначается лошадь.

«Цены начинаются от 70 тысяч за лошадь, верхний предел – 300-400 тысяч и выше, – говорит Зузана Шанцова. – Многое зависит и от ситуации на рынке. В настоящее время Европа лошадьми перенаселена, предложение превышает спрос, так что лошади стали дешевле. В некоторые периоды времени цена на лошадей может повышаться, иногда, наоборот, существенно падать».

В том, что касается характера, лошади как дети – главное, их не испортить. «Жеребёнок автоматически человеку верит и хочет выстраивать с ним добрые отношения, – утверждает Щанцова. – Важно не сделать ошибку в самом начале. Лошадь – пугливое животное, так как на него охотятся хищники, поэтому оно защищается, убегая. Только в случае, когда убежать невозможно, оно нападает. В остальных случаях оно не агрессор, поэтому нельзя провоцировать ситуации, в которых бы животное повело себя вышеописанным образом. В большинстве случае это зависит от профессионализма людей, которые с ним работают.

Когда конь попадает в незнакомую ситуацию, то человек должен дать ему время к ней адаптироваться. Классическая ситуация – когда лошадь впервые объезжают, надевают седло и туда водружается наездник. Иногда первая проба проходит хорошо, лошадь всё принимает и не выказывает страха или недовольства, у других, наоборот, может начаться паника. Волноваться не следует – это просто требует времени. Конечно, если человек не специалист, то лучше такую работу доверить тому, кто в этом деле не новичок».

Покупка животного на конезаводе происходит по предварительной договорённости. «Помимо того, что я веду племенную книгу старокладрубских лошадей, я являюсь также и менеджером по продажам здесь, в Кладрубах (второй филиал конезавода находится в г. Слатиняны – прим. ред.). Всем покупателям, разумеется, обеспечен индивидуальный подход. Они мне рассказывают о том, для чего покупается лошадь: просто для верховой езды или для спорта, для ребёнка, женщины или мужчины – это тоже важно, так как у наездника должно хватить сил, чтобы справиться с животным. Мы с коллегой составляем список из 4-5 лошадей, которых мы бы хотели показать потенциальному покупателю, затем приводим животных в парадный вид, после чего в назначенный день демонстрируем их клиенту, – рассказывает Шанцова. – Покупатель может опробовать лошадь, прокатиться или провести её под уздцы. При этом мы сразу сообщаем о наличии каких-либо проблем со здоровьем – врождённом ортопедическом дефекте, перенесённой операции и других. Всё это впоследствии фиксируется в договоре.

Цена – не договорная, всю линейку животных покупатель может найти в интернете с указанием стоимости. Одним словом, цену за лошадь не назначаем в зависимости от того, на какой машине приехал покупатель (смеётся). Так что торговаться не о чем. Единственное, человек может уточнить, что, например, не хочет пересекать черту в 150 тысяч или же, наоборот, хочет эксклюзивное животное.

Вот эта лошадь (показывает на всадника в забеге на статном гордом жеребце) как раз по цене тянет на все 400 тысяч. Она уже обучена и выдрессирована, в неё вложено два-три года работы. Одна из лучших ездовых лошадей».

Процесс покупки занимает дней десять. После подписания бумаг у лошади берут кровь на анализ, чтобы выдать разрешение на транспортировку. По необходимости вызывается ветеринар, кроме того, в штате работает зоотехник, который держит на контроле состояние всех животных. За год в частные руки уходит около 70-80 лошадей.

Хороший плохой хозяин

Однако покупка лошади – это только первый этап трудностей и расходов. «Важно понимать, для каких целей покупается лошадь и кем, может быть много проблем, если человек не умеет обращаться с животным, – подчёркивает Зузана Шанцова. – Есть два варианта, первый – оплачивать стойло для лошади где-либо, где о ней хорошо позаботятся, начиная от чистки и кормёжки и заканчивая тренировками, если у хозяина нет на это времени. Второй вариант – обеспечить нужные условия животному дома: необходимое количество корма, незамысловатое, но крепкое и просторное стойло. Наконец, должны приниматься в расчёт базовые физиологические потребности животного, среди которых главная – движение. Конь не может быть заперт в «боксе» целый день. У лошади должен быть загон, и хозяин должен уметь выгуливать лошадь сам или же платить наёмному работнику».

На практике часто оказывается, что даже когда сам хозяин не новичок в конном деле, не всегда находится не только время в течение недели, но часто не получается выкроить даже свободные выходные для выгула. Поскольку нельзя допустить, чтобы животное с понедельника по пятницу стояло в стойле, наличие помощника оказывается обязательным.

Генерал и его свита

В завершение беседы и прогулки по обширной территории мы заходим в стойла с животными, где, перебивая свежесть морозного воздуха, пахнет свежим сеном, кормом и стоит терпкий запах лошадиной шерсти. Обитатели, несмотря на их солидный рост и возраст, ведут себя несолидно: один ревниво пристукивает копытом, видя, как собратьям достаётся внимание посетителей, другой в порыве любопытства пытается пожевать то мою шапку, то перчатки, третий ласково и настойчиво тычется мордой мне в плечо, требуя, чтобы его погладили по холке. Рискуя быть сбитой с ног одним таким неосторожно-ласковым движением, я всё же глажу и одного, и другого, и третьего по крутым лбам, разглядывая роскошную вуаль ресниц и мощные бока. Самый крупный из них – Генералиссимус. Его рост в холке – 177 см. Другому жеребцу 25 лет (на момент написания материала – прим. ред.), он несколько раз становился чемпионом ЧР в беге в упряжке из четырёх лошадей. На торжественных мероприятиях он всегда бывал лидером упряжки из восьми, а то и шестнадцати лошадей. Родился в 1988 году и носит имя Сакрамосо. Сосед Сакрамосо – одиннадцатилетний жеребец, который вместе со своим наездником уже преуспел в исполнении элементов испанской школы верховой езды, поэтому является частым участником тематических костюмированных мероприятий.

«Кладрубская лошадь является человеку добрым другом. Существуют породы, которые сторонятся и избегают контакта с людьми, этим же только дай волю: они будут ласкаться, как кошки».

Тем временем Зузана, ласково увещевая Генералиссимуса прекратить притязания на мою одежду, упоминает о том, что кладрубские обитатели, как и прочие их соплеменники, весьма успешно используются при иппотерапии: «Для реабилитационных целей мы выбираем кобыл из основного стада с покладистым характером. Терапевтический эффект достигается за счёт того, что наездник в процессе движения лошади, сидя без седла, невольно старается к ней приспособиться и задействует те группы мышц тела, которые в обычной жизни остаются не у дел. При этом лошадь же движется не только вперёд, но и мерно покачивает боками из стороны в сторону и приподнимает то одну, то другую ногу, что заставляет всадника напрягать мышцы во всех, скажем так, направлениях (смеётся). Иногда на лошади просто сидят, и даже при этом мышцы уже работают правильным образом или же, наоборот, расслабляются. Больных детей иногда просто кладут на лошадь на живот, и это тоже оказывает исцеляющее действие, так как присутствие животного очень благотворно влияет на психику человека».

Вышеописанное воздействие на себе испытала и я: оказавшись за воротами завода после двухчасовой прогулки, я чувствовала себя почти заново родившейся.

Всю дорогу до Праги я вспоминала слова Зузаны: «Находясь здесь, ты приносишь пользу и себе, и животным, и людям. Здесь ты можешь быть ближе к природе каждый день и, наконец, отвлечься от проблем современности, оторваться от компьютера и открыть в себе всё самое лучшее».

Фото: Šárka Votavová

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