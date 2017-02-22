Чешский монетный двор: золото — надёжный инструмент для сохранения сбережений

Золото – один из наиболее важных биржевых инструментов в мире. И хотя динамика цен этого драгметалла в последние несколько лет напоминает американские горки, эксперты уверены, что в долгосрочной перспективе ничто не заменит золото в качестве надёжного инструмента для сохранения сбережений.

Выступление главы ЕЦБ Марио Драги 15 февраля заставило европейских инвесторов понервничать. Банкир говорил о возможном прекращении монетарного стимулирования экономики, что стало одной из причин падения европейских индексов.

Поддержал «медвежий» тренд и старт предвыборных кампаний в ряде стран ЕС, в частности, Франции, где один из фаворитов гонки Марин Ле Пен грозит ростом налогов и выходом из еврозоны. А в США продолжает набирать силу скандал вокруг миграционной политики президента Дональда Трампа.

На этом фоне свой рост продолжают защитные активы, включая золото. С начала 2017 года цена на жёлтый металл выросла более чем на 100 долларов за унцию, подорожав 17 февраля до 1236,8 долларов – своего максимального значения с 17 ноября 2016 года.

«Золотая» теория

Подобное развитие событий упрочило репутацию золота как надёжного и уникального инструмента накопления и получения прибыли. В отличие от национальных валют, имеющих «вес» только в отдельном государстве (или сообществе государств), золото может использоваться в любой точке планеты для частной и государственной торговли.

Самый очевидный способ покупки драгметалла – это приобретение слитков. Став обладателем физического золота, инвестор избегает риска банкротства финансовых институтов и потери устойчивости финансовой системы. Недостатком может быть стопроцентная зависимость слитков от цены на товарной бирже.

Ещё один способ инвестировать в золото – покупка монет, которые делятся на инвестиционные и памятные (коллекционные) монеты. Инвестиционная монета – монета из драгоценного металла, эмитируемая центральными банками и предназначенная преимущественно для инвестирования и создания личного фонда сбережений (тезаврации) населением.

Коллекционные монеты выпускаются в обращение небольшим тиражом в память о каком-либо событии. При этом объектом для инвестиций являются не только старинные нумизматические редкости, но и современные монеты.

Что год грядущий нам готовит?

В 2016 году значительное число портфельных инвесторов в золото вернулись на рынок. По данным Всемирного золотого совета (World Gold Council), в прошлом году золото продемонстрировало рост на 8% в долларовом выражении, а увеличение инвестиций в металл достигло четырёхлетнего максимума.

Спрос на инвестиционное золото вырос до максимальных значений с 2012 года и составил 1,561 тыс. т, совокупный спрос продемонстрировал прирост к уровню 2015 года на 92,9 т – до 4,31 тыс. т, а предложение металла на рынке выросло на 5% – до 4,57 т. Добыча золота в последние два года находится примерно на одном уровне – 3,23-3,24 тыс. т.

Тем не менее аналитики всё же достаточно осторожны в оценках перспектив развития ситуации на «золотом» рынке. Их прогнозы на 2017 год колеблются в очень широком диапазоне – от 1100 до 1651 долларов за тройскую унцию.

Одним из факторов, который сдерживает дальнейший рост цен, – возможное повышение процентной ставки ФРС и последующее укрепление доллара. «Сейчас на рынке происходит «перетягивание каната» между более высокой вероятностью ужесточения денежной политики ФРС в марте и предстоящими выборами по всей Европе, которые создают неопределённость и усиливают спрос на безопасные активы», – сказал Йенс Педерсен, эксперт Danske Bank.

В свою очередь, аналитики Всемирного золотого совета в своём отчёте The Gold Market in 2017 называют шесть ключевых тенденций, которые могут обеспечить рост. Среди них нарастание геополитических и связанных с ними экономических рисков, неустойчивость мировой финансовой системы, денежно-кредитная политика ведущих стран и связанный с ней рост долговой нагрузки, системные риски, присущие фондовым рынкам, экономический рост в Азии, и, наконец, развитие новых и расширение существующих рынков золота.

Коммерческий директор Чешского монетного двора Алеш Брикс считает, что наступила подходящая пора для покупок драгметаллов. «В 2015 году мы продали почти на треть больше монет и медалей, чем в 2014-м, а слитков – почти на 20%. Рост наблюдался и в сегменте небольших медалей и слитков весом до 31,1 г», – добавил он.

Как рассказал ПТ специалист по маркетингу Чешского монетного двора Антонин Гуйер, в реакции на предполагаемый рост спроса в 2017 году ЧМД собирается значительно обновить каталог предлагаемых золотых, серебряных монет и медалей. «В следующем году, в частности, будут выпущены коллекции, посвящённые знаменитым людям эпохи Марии Терезии, а также чехословацким асам, которые сражались во Второй мировой войне в составе 310-й Чехословацкой эскадрильи Королевских ВВС Великобритании.

Кроме того, будет выставлена на продажу коллекция памятных медалей и коллекционных монет из серии «Национальные герои». В силу того, что в 2017 году исполнится 75 лет с момента проведения операции «Антропоид» по убийству протектора Богемии и Моравии, первыми на монетах будут изображены два члена чехословацкого Сопротивления, которые совершили покушение на Рейнхарда Гейдриха, – Йозеф Габчик и Ян Кубиш», – рассказал Гуйер.

Кстати, для покупки золотых монет или слитков достаточно иметь доступ к интернету. На официальном сайте Чешского монетного двора (ceskamincovna.cz) для оформления заказа даже не требуется проходить процедуры регистрации. Изделия стоимостью до 30 тыс. крон оплачиваются с помощью кредитной карты или посредством банковского перевода. При этом цена покупки остаётся такой, какой она была в день заказа. Инвестиционное золото можно приобрести и в центре продаж Чешского монетного двора.

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