Чехия: цена участия в ЕС

Министерство финансов подсчитало прибыль от членства Чехии в Евросоюзе. В прошлом году республика получила из евробюджета почти на 80 млрд крон средств больше, чем перечислила. Так ли выгодно Чехии пребывание в ЕС попытался выяснить «Пражский телеграф».

Как сообщило Министерство финансов Чехии, со ссылкой на официальные данные Европейской комиссии по объёму инвестиционного вклада страны в ЕС, в 2016 году ЧР получила из евробюджета 123,8 млрд крон, тогда как отправлено туда было 44,2 млрд крон. Таким образом «прибыль» чешской казны составила 79,6 млрд крон.

«Всего же с момента вступления в EC ЧР перечислила 473,4 млрд крон, а получила не менее 1,1 триллион крон. Положительное сальдо платежей составило 639 млрд крон. Решающую роль в положительном балансе сыграли дотации из структурных фондов и Фонда солидарности ЕС, которые составили 88 млрд крон. Второй по величине статьёй доходов были средства, выделенные Брюсселем в рамках единой сельскохозяйственной политики – 32,3 млрд крон», – говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте Минфина.

Примечательно, что в таком же выгодном положении оказались и ряд других государств ЕС, среди которых преобладают бывшие страны соцлагеря – Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словения, Эстония, а также Мальта. Хотя уровень жизни в этих странах, за исключением Мальты, явно ниже общеевропейского. В самом большом выигрыше пребывает Польша: разница между вкладом в общий бюджет и дотациями составила 9,5 млрд евро. Среди стран с отрицательным балансом лидируют Германия, Франция и Великобритания.

Две стороны медали

В Европейский союз Чехия вступила в мае 2004 года. Это стало результатом многолетнего процесса, начало которому было положено в начале 90-х гг. Членство в ЕС стало одним из основных внешнеполитических приоритетов новообразованных Чехии и Словакии в 1993 году.

У членства в Евросоюзе есть свои преимущества и недостатки. С одной стороны, Евросоюз накладывает ряд ограничений, заставляя государства-члены жить по определенным правилам. С другой — присоединение к ЕС дает определенные выгоды, хотя воспользоваться ими удатся не всем участникам.

Начать, наверное, следует с того, что все считают чем-то самим собой разумеющимся: в Европейском союзе вот уже полвека царит мир. У входящих в ЕС стран нет между собой вооружённых конфликтов. Среди достижений на общеполитическом уровне следует назвать внедрение высоких стандартов в сфере государственного управления, сохранение и преумножение традиций парламентаризма, обеспечение верховенства права.

С экономической точки зрения вступление в Евросоюз обеспечивает доступ к гигантскому рынку сбыта и передовым технологиям, а с точки зрения граждан – соблюдение их прав, единые стандарты качества товаров и услуг, рост уровня благосостояния и возможность свободно передвигаться на территории ЕС.

Для того чтобы понять, каких успехов добилась Чехия за последние двенадцать лет, достаточно изучить ряд международных сравнительных рейтингов. Например, в рейтинге глобальной экономической конкурентоспособности за 2015 год страна заняла 33-е место (58-е в 2004 году).

Кроме того, за этот период Чехия приобрела репутацию одной из самых привлекательных стран с точки зрения иностранных инвестиций. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s подтвердило в 2016 году долгосрочный суверенный рейтинг Чехии на уровне «AA-» в иностранной валюте и рейтинг «AA» в национальной валюте.

«Рейтинги Чехии отражают стабильность институтов и разумное экономическое управление страны, о чём говорят низкий уровень заимствований извне и независимость Центробанка, который контролирует уровень инфляции на приемлемо низком уровне. Стабильный прогноз отражает мнение агентства о сбалансированности рисков в экономике Чешской Республики», – говорится в сообщении Standard & Poor’s.

Тем не менее, даже спустя десятилете после приема в ЕС, чехи все еще недоверчиво смотрели в сторону Брюсселя. Согласно опросам социологического агентства Median, большиноство чехов в 2014 году оценивали Евросоюз как «институт, который ограничивает национальный суверенитет». Скорее положительно к Евросоюзу отосились 37% опрошенных, скорее отрицательно – почти столько же – 35%, оставшиеся – не определились.

В минувшем декабре по поручению Парламента ЕС было проведено новое исследование, согласно которому, 61% чехов признали, что страна получает выгоду от членства в Евросоюзе. При этом лишь 17% чехов положительно относятся к Европарламенту, 47% — нейтрально, 34% воспринимают руководство ЕС абсолютно негативно.

Мнения экспертов

Преимущества членства Чехии в ЕС известны, о них много раз писали СМИ, чего не скажешь о недостатках. Так, Павел Когоут, аналитик консалтингового агентства Partners, назвал дотации из бюджета ЕС главным «злом» чешской экономики.

«В дополнительном перераспределении я не вижу ничего хорошего. Европейские дотации сопровождаются потерями в результате их неэффективной растраты, ростом коррупционной составляющей, разбалансированием экономики, нарушением честной конкуренции. Неслучайно, что европейский кризис отразился сильнее всего на тех странах, которые являются крупнейшими получателями дотаций, – Греции, Испании, Португалии, Ирландии», – рассазал Когоут «Пражскому телеграфу».

Он также указал на то, что на руководство стран-членов ЕС оказывают давление европейские чиновники, конечной целью которых является создание единого федеративного государства: «Они хотят добиться этого за счёт повышения общеевропейских налогов. Но граждан такая перспектива пугает. Получение контроля брюссельскими технократами над евробюджетом – наихудший сценарий, следствием которого будет налоговая катастрофа для всего евросообщества».

Частично с ним согласен профессор Карлова университета Иван Якубец. «Непредсказуемый Европарламент и сотни тысяч чиновников в Брюсселе, которые влияют на жизнь в нашей стране, – это то, что мне не нравится. Действительно, наши государственные учреждения и политики теряют значительную часть своего влияния, которое перемещается в Брюссель или Страсбург, но меня это не пугает, когда я наблюдаю за тем, что происходит в Палате депутатов. К тому же по сравнению с тем, что получила Чехия в результате вступления в ЕС, речь идёт о незначительных потерях», – заявил он в беседе с ПТ.

Павел Собишек, главный экономист UniCredit Bank, считает, что основная проблема современного ЕС – бюрократизация экономического и законодательного процесса: «Политикам следует помнить о том, что каждый новый закон, каждое новое постановление осложняет жизнь. Ликвидация барьеров, экономическая интеграция и тщательный анализ европейских законов должны стать лейтмотивом будущего развития европейского сообщества».

В свою очередь, заместитель декана Высшей школы экономики в Праге Петр Тот рассказал ПТ о том, каким ему видится дальнейшее развитие Чехии в рамках Евросоюза. «В структуре чешской экономики не стоит ожидать подобных революционных изменений, как в первые несколько лет после присоединения к ЕС. Но теперь Чехия полностью интегрирована в европейские структуры и единый рынок, что предоставляет нашей стране дополнительные возможности для развития высокотехнологических отраслей с высокой добавленной стоимостью. Не сомневаюсь, что выгоды от дальнейшего сближения членов ЕС будут увеличиваться», – констатировал Тот.

Учёный также призвал не рассматривать всерьёз разговоры о выходе Чехии из Евросоюза. «Наша страна расположена в центре Европы, а нашим крупнейшим торговым партнёром является ЕС. В 2016 году взаимный товарооборот достиг рекордных значений, в 2017-м его объём должен вновь вырасти. В этой связи я не вижу смысла создавать дополнительные границы с ЕС», – убеждён Петр Тот.

Для справки :

Сколько «заработала» Чехия от членства в Евросоюзе (разница между полученными и перечисленными в бюджет ЕС средствами):

Год Миллиарды крон 2004 7,3 2005 2 2006 6,9 2007 15,2 2008 23,8 2009 42,3 2010 47,9 2011 30,8 2012 73,8 2013 84,8 2014 75,3 2015 150 2016 79,6 2004 7,3

Источник: Министерство финансов ЧР

Тимур Кашапов

Фото: yescenter.com.ua

Похожие статьи