Чехия нуждается в рабочей силе из Украины

По словам представителя Торгово-промышленной палаты и Союза промышленности, правительственный проект о легальном наборе граждан из Украины на практике не работает.

Работодатели призвали правительство обратить внимание на нехватку работников в Чешской Республике и разрешить временный набор граждан Украины, ищущих работу, обеспечив тем самым необходимую нехватку людских ресурсов в сфере производства и услуг. Этот вопрос будет рассмотрен в среду.

Из-за рекордного уровня занятости свободные вакансии невозможно занять только чешскими кандидатами, жалуются фирмы. Учитывая сроки обработки одного кандидата работодатели вынуждены ждать рассмотрения заявления до полугода. С этой проблемой они обратились к правительству Чехии, чтобы в срочном порядке было принято решение об увеличении кадрового потенциала Министерства Иностранных дел и Министерства Внутренних дел, что позволило бы увеличить скорость рассмотрения заявлений о рабочей карте.

Профсоюзы предупреждают, с приездом украинцев может вырасти спрос на дешёвую рабочую силу.

Фото: aktualne.cz, ČTK

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