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Чехия нуждается в рабочей силе из Украины

 

Иллюстрированное фото

Иллюстрированное фото

По словам представителя Торгово-промышленной палаты и Союза промышленности, правительственный проект о легальном наборе граждан из Украины на практике не работает.

Работодатели призвали правительство обратить внимание на нехватку работников в Чешской Республике и разрешить временный набор граждан Украины, ищущих работу, обеспечив тем самым необходимую нехватку людских ресурсов в сфере производства и услуг. Этот вопрос будет рассмотрен в среду.

Из-за рекордного уровня занятости свободные вакансии невозможно занять только чешскими кандидатами, жалуются фирмы. Учитывая сроки обработки одного кандидата работодатели вынуждены ждать рассмотрения заявления до полугода. С  этой проблемой они обратились к правительству Чехии, чтобы в срочном порядке было принято решение об увеличении кадрового потенциала Министерства Иностранных дел и Министерства Внутренних дел, что позволило бы увеличить скорость рассмотрения заявлений о рабочей карте.

Профсоюзы предупреждают, с приездом украинцев может вырасти спрос на дешёвую рабочую силу.

 

Фото: aktualne.cz, ČTK

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Один одзыв для Чехия нуждается в рабочей силе из Украины

  1. Пепик Ответить

    07.02.2017 at 8:34 пп

    А зачем украинцам Чехия ???? 16 000 — квартира — еда — проезд = 8000 . И что получают ? Дуриков ,которые воюют с русаками и своей убогостью , продукты опасные для здоровья , медицину для лоха , стрессы и головную боль , без надежды на будущее. Вы хотите отработать в Чехии 36 лет до пенсии и получать 11 000 или меньше , как ветер подует в сенате. Лучше ищите варианты в цивизованых странах, Чехия — это мусорка.

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