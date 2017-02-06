Чехия нуждается в рабочей силе из Украины

- ГЛАВНАЯ
- Новости
- Политика
- Общество
- Экономика
- Бизнес
- Образование
- Защити свои права
- Здоровье
- Женщины
- Мужчины
- Спорт
- Персоны
- Бессмертный полк
- Фото
- Видео
- Блог
- Приложения
- Рестораны
По словам представителя Торгово-промышленной палаты и Союза промышленности, правительственный проект о легальном наборе граждан из Украины на практике не работает.
Работодатели призвали правительство обратить внимание на нехватку работников в Чешской Республике и разрешить временный набор граждан Украины, ищущих работу, обеспечив тем самым необходимую нехватку людских ресурсов в сфере производства и услуг. Этот вопрос будет рассмотрен в среду.
Из-за рекордного уровня занятости свободные вакансии невозможно занять только чешскими кандидатами, жалуются фирмы. Учитывая сроки обработки одного кандидата работодатели вынуждены ждать рассмотрения заявления до полугода. С этой проблемой они обратились к правительству Чехии, чтобы в срочном порядке было принято решение об увеличении кадрового потенциала Министерства Иностранных дел и Министерства Внутренних дел, что позволило бы увеличить скорость рассмотрения заявлений о рабочей карте.
Профсоюзы предупреждают, с приездом украинцев может вырасти спрос на дешёвую рабочую силу.
Фото: aktualne.cz, ČTK
Пепик
07.02.2017 at 8:34 пп
А зачем украинцам Чехия ???? 16 000 — квартира — еда — проезд = 8000 . И что получают ? Дуриков ,которые воюют с русаками и своей убогостью , продукты опасные для здоровья , медицину для лоха , стрессы и головную боль , без надежды на будущее. Вы хотите отработать в Чехии 36 лет до пенсии и получать 11 000 или меньше , как ветер подует в сенате. Лучше ищите варианты в цивизованых странах, Чехия — это мусорка.