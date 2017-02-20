Чистый взгляд: плюсы и минусы контактных линз

Контактные линзы в Чехии носит каждый третий человек, имеющий проблемы со зрением. Молодые люди в возрасте от 20 до 29 лет чаще всего предпочитают линзы обычным очкам. Однако неправильное обращение с линзами может привести к серьёзным проблемам со зрением.

Сторонники контактных линз чаще всего аргументируют свой выбор «внешними» факторами. Контактные линзы не только решают наиболее распространенные проблемы со зрением (такие как близорукость, дальнозоркость, астигматизм и пресбиопия), но также позволяют сохранять естественный вид лица, а иногда даже изменить цвет глаз, как в случае с цветными линзами.

Плюсы

Контактные линзы незаменимы для людей, ведущих активный образ жизни или занимающихся спортом. Также многие из тех, кто пользуются контактными линзами, отмечают, что линзы помогают им чувствовать себя комфортнее. В пользу контактных линз нередко приводится утверждение о том, что они помогают при некоторых послеоперационных осложнениях или при различных показателях зрения у глаз – индивидуально сделанные линзы позволяют скорректировать разницу. Наконец, линзы не запотевают, как очки, при высокой влажности, а иногда их можно использовать в качестве защиты от солнца (хотя очки в этом случае всё же более эффективны).

Минусы

Причины, по которым не стоит носить контактные линзы, во многом определены тем же, почему их носить стоит. Среди самых распространенных рисков — инфекции роговицы, как, например, кератит.

Кератит может возникнуть вследствие слишком долгого использования одних линз или по причине неправильного ухода за ними. К более мягким осложнениям можно отнести аллергию, папиллярный конъюнктивит (проявляется в возникновении небольших шишечек на внутренней стороне века), истирание роговицы (появление небольших «царапин» на роговице), сухость глаз, раздражение и т.д.

Предотвращение подобных осложнений опять-таки зависит от кропотливого ухода за линзами и от регулярных консультаций с офтальмологом.

Берегите ваши глаза

«Вам не приходилось видеть человека, который прямо на улице, сидя на лавочке из-за дискомфорта из-за попавшей в глаз соринки, начинает доставать линзу немытыми руками, – рассказывает офтальмолог Нина Кульчицкая, – тут же положит её в специальный бокс, в котором скорей всего раствор перед этим не менялся? Такое обращение с линзами и глазами неизбежно ведёт к воспалительным процессам, которые порой невозможно решить без операций. Линзы – хорошее подспорье, но если вы не уверены, что будете выдерживать все правила пользования ими, лучше наденьте очки».

Правила по уходу за контактными линзами – это самая базовая информация, о которой расскажет любой офтальмолог. В общем она сводится к некоторым простым положениям:

Мыть и насухо вытирать руки перед работой с линзами. Снимать линзы перед сном (существуют, однако, типы линз, которые можно оставлять на ночь – о подобном необходимо проконсультироваться с доктором). Оградить контактные линзы от какого-либо взаимодействия с водой (к примеру, во время приёма душа или похода в бассейн), промывать линзы водой также ни в коем случае нельзя. Использовать специально дезинфицирующий раствор для чистки и промывания линз (стоит использовать только тот раствор, который прописал доктор). Использовать новую порцию раствора для каждого нового промывания. Регулярно заменять контактные линзы (минимум раз в три месяца), посещая при этом офтальмолога.

Ни в коем случае не следует руководствоваться предложениями в интернете или опытом знакомых: линзы – это индивидуальная вещь, они должна «примеряться» именно к вашим глазам, без офтальмолога их использовать небезопасно для зрения.

Молодёжь доверяет

Как показывают исследования, сегодня все больше молодых людей готовы носить контактные линзы. Так, к примеру, журнал «Вестник оптометрии», проведя анализ русского рынка контактных линз, выявил, что в 2016 году средний возраст, в котором начинают носить линзы, понизился с 14-15 лет до 10-6. При этом самому юному респонденту, готовому носить линзы, в 2016 году было 2 года (в предыдущие годы этот показатель составлял 4-5 лет).

«Именно потому, что сегодня молодёжь решает пользоваться контактными линзами – кто-то из-за проблем со зрением, кто-то для того, чтобы изменить цвет глаз, очень важно учить её основным элементарным правилам пользования линзами, – убеждена офтальмолог Кульчицкая, – ведь зрение – то же здоровье, а его нужно беречь с ранних лет».

Антон Романенко

Фото: artoks.ru

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