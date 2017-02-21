Что построила Мария Терезия

Многочисленные акции готовятся в Праге к 300-летнему юбилею единственной женщины-императрицы Австрийской империи Марии Терезии Габсбургской (1717-1780). К маю в Ампирной оранжерее в Королевских садах Пражского Града будет открыта выставка, которая расскажет об изменениях в Граде с приходом к власти Марии Терезии. После своей коронации на чешский трон в 1743 году императрица дала распоряжение придворному архитектору Николо Пакассио внести барочные обновления в Пражском Граде. Часть выставки расскажет о строительстве так называемого терезианского крыла. К юбилею будет приурочена и выставка в Рожмбергском дворце.

Фото: ah.milua.org

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