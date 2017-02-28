Дело мастера Сантини. Монастырь в Кладрубах

Жемчужина «барочной готики», гордость ордена бенедиктинцев и всей Чехии и, как принято считать, причина смерти святого Яна Непомуцкого – монастырь в Кладрубах стал одним из памятников неординарному Яну Сантини, местом, где мастер создал своё великое творение, в очередной раз превзойдя сам себя.

Основание и возвышение

Кладрубский бенедиктинский монастырь возник в 1115 году в краю, который еще не был густо заселен славянами. Его основатель – князь Владислав (Вацлав) I выделил монастырю обильные земли в основном в треугольнике между реками Мже, Углавка и приграничным лесом.

К первым чешским монахам достаточно быстро присоединилась группа миссионеров из немецкого Цвифальтена. Монастырь несколько раз становился и местом дипломатических встреч – например, в 1219 году, во времена обострения борьбы чешской церкви за выход из под господства светских феодалов. Здесь король Пржемысл Отакар I встречался с представителем Римской курии. Неоднократно обитель принимала в своих стенах и императора Карла IV.

Упадок и новое возвышение

Гуситские революционные события означали для монастыря в первую очередь большие финансовые затраты, ведь он должен был помогать императору Сигизмунду Люксембургскому в его борьбе с гуситами. В 1421 году монастырь, лишь частично укрепленный, был взят войском Яна Жижки, а монахи с наиболее ценным имуществом были вынуждены бежать в Регенсбург.

Потом братия снова возвращалась и снова бежала, так как не могла защитить монастырь от местной шляхты. Почти до самого конца XV века продолжался упадок обители, усиленный опустошением в 1467 году после боев между крестоносцами, защищавшими интересы католической церкви в Чехии, и войском приверженца гуситских церковных обрядов короля Йиржи из Подебрад.

Во время Тридцатилетней войны монастырь несколько раз переходил из рук в руки, от одной из враждующих сторон к другой, и был неоднократно разграблен. Однако после войны в 1653 году монастырь смог провести очередное, масштабное восстановление церкви Девы Марии. Во время восстановительных работ был открыт гроб основателя монастыря князя Вацлава I и его останки перенесены в боковой неф, откуда потом, при перестройке 1728 года, они вновь были перенесены к главному алтарю.

Конец XVII и начало XVIII века знаменовали собой эпоху наивысшего расцвета в истории кладрубского монастыря, который навсегда и поистине гордо записал себя в историю края и чешской архитектуры. В 1712 году монастырь смог позволить себе великолепную перестройку своего храма Вознесения Девы Марии, связанную с именем уникального архитектора эпохи барокко – Яна Блажея Сантини. Именно в Кладрубах достиг своей кульминации архитектурный стиль «барочной готики», в котором Сантини не было равных.

Сантини построил просто ошеломляющий храм – высокий, воздушный. Храм, наполненный светом, попадающим сюда, казалось бы, отовсюду, а также смыслом и акустикой. Алтарь освещается естественным образом с нескольких сторон: сзади, по бокам и через купол храма. В погожий день он просто сияет на солнце. Кладрубский храм Девы Марии, один из самых больших в Чехии, был достроен и освящен в 1726 году, а постройка монастырского ареала продолжилась.

От времен императора Иосифа II к современности

В 1785 году император Иосиф II упразднил кладрубский монастырь, как и многие другие в империи. Монастырская мебель была распродана с аукциона, монахи разошлись кто куда, а хозяйством, представленным 38 деревнями, 15 дворами и 9 мельницами, стал управлять Религиозный фонд империи. С 1798 года здания обители стали использоваться как военный госпиталь, потом там короткое время жили монахи-трапписты из Франции, которые вскоре ушли дальше, в Россию.

На состоявшемся в 1825 году аукционе монастырь с всеми земельными угодьями купил фельдмаршал князь Альфред I Виндишгрец за 275500 золотых. Однако заплатил он только половину, остальная часть ему была прощена за заслуги перед австрийской монархией, а именно за подавление антигабсбургских восстаний в Праге, Вене и в Венгрии. Виндишгерцы не особо заботились о бывшей обители, центром их интересов было родовое имение в Тахове, расположенное неподалеку. В 1918 году в результате земельной реформы Виндишгрецы теряют Тахов, оставшийся во главе рода Аладар Виндишгрец переезжает в Кладрубы, куда перевозит свою обширную библиотеку и семейный архив. Род владел Кладрубами до 1945 года, пока его имущество не было конфисковано и национализировано. В 1946 году правительством Чехословакии было принято решение вернуть монастырь бенедиктинскому ордену, но бенедиктинцы монастырь назад не приняли.

Александр Авдеенко

Фото: kladruby.euweb.cz

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