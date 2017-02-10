Дело закрыто

В прошлом году в Отроковицах троллейбус совершил дорожно-транспортное происшествие, въехав на уличный столб, при этом 13 человек получили ранения.

Полиция сообщила, что дело по рассмотрению аварии закрыто и никто не будет наказан. Обоснование своего решения полиция сможет сообщить только после того, как все участники дорожно-транспортного происшествия будут информированы об прекращении дела.

Правоохранительными органами инцидент изучался, как уловное дело с общественной угрозой, совершенной по халатности, за которое грозит от двух до восьми лет лишения свободы.

По информации с сайта zlinskydenik.cz причиной аварии стали неожиданно возникшие проблемы со здоровьем у 56-летнего водителя троллейбуса, который как оказалось, потерял сознание.

Фото: Česká drážní inspekce, aktualne.cz

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