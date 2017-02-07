Дети: через тернии – к книгам

«А вы знаете, что ваш ребёнок прочитал за последнее время?», – интересуется учитель литературы на родительском собрании у собравшихся мам и пап. Вы-то знаете, что ничего не прочитал, понимая, что заставлять его читать бесполезно. Как же привить ребенку любовь к книгам?!

С точки зрения взрослого, книга – это ворота в мир. Она учит понимать себя и других людей, сочувствовать, сопереживать, расширять кругозор. Но как это объяснить детям?

Будьте примером

Психотерапевт Сигитова Екатерина Валерьевна (Ke Karlovu 11, Praha, katya@sigitova.ru) рассказала «Пражскому телеграфу» о том, как можно привить детям любовь к чтению, не прибегая к логическим убеждениям и воспитательным увещеваниям.

Если вы говорите о важности чтения, а в доме нет ни одной художественной книги, и ребёнок никогда не видит вас читающим, можете оставить свои мечты о том, что он полюбит читать. Если это и произойдет, то скорее вопреки, а не благодаря вашим усилиям. Вы сами должны быть примером человека, который интересуется книгами, любит их и регулярно читает.

Пробуждать интерес к чтению следует с очень раннего возраста, когда ребенку исполнится год или даже раньше. Если вы не читаете ребёнку-дошкольнику книги вслух, вам будет трудно вызвать к ним интерес позже, когда у книги появятся другие конкуренты: планшет, телефон, компьютерные игры.

Сделайте процесс чтения увлекательным для ребенка. Читайте с выражением, играйте голосом, выделяйте ключевые фразы интонацией. Большое значение имеет выбор книг. Важным критерием выбора книг для детей этого возраста будет наличие хороших картинок на каждой странице. Именно картинки будут тем «якорем», который «цепляет» интерес ребенка.

Читайте вместе

Какие-то книги он будет очень любить, какие-то совсем не вызовут у него никакого интереса. Не настаивайте на своем выборе, даже если вам кажется, что «эту книгу мы уже тысячу раз читали».

Когда ваш ребёнок уже научится читать сам, не прекращайте читать ему вслух. На первых порах скорость его чтения еще небольшая, и многие дети не хотят читать, потому что это трудно. Вы можете выбрать книги на интересную тему вместе с ребенком или же взять такие книги, которые ему наверняка понравятся. Дети этого возраста с удовольствием читают детские детективы.

Выбрав интересную книгу, договоритесь с ребёнком читать по очереди (каждый – по странице, по абзацу, по предложению). Постепенно вы придёте к тому, что скорость чтения вашего малыша станет достаточной, для того чтобы он мог читать, не испытывая при этом сильного напряжения.

Даже подростка можно приобщить к чтению, если постараться. Однако здесь нужно действовать более дипломатично и ни в коем случае не навязывать свои интересы и правила, а как бы присоединиться к нему.

Учитывайте интерес

Проявите интерес к тому, чем увлекается ваше чадо. Необходимо отнестись к этому с уважением, постараться понять, что в этом занятии так привлекательно. Задавайте ему вопросы о любимой игре, фильме, ни в коем случае не критикуя его выбор. Если у ребёнка есть какие-то кумиры (певцы, музыканты, актёры), постарайтесь больше узнать о них, почитать интервью с этими людьми, узнать об их увлечениях. Вам повезёт, если окажется, что его кумир любит читать. Вашему ребенку наверняка захочется прочесть любимые книги своего героя.

Но даже если это не так, когда ваш ребёнок увидит, что вы готовы его слушать, принимаете (хотя, возможно, и не понимаете) его увлечения, он с большей вероятностью прислушается к тому, что интересно вам.

Кроме того, даже в подростковом возрасте дети с удовольствием слушают, когда им читают вслух. Выберите книги, которые могут заинтересовать ребенка. При этом не обязательно эти книги будут нравиться вам самим. Посмотрите, какие книги интересны современным детям. Это может быть «Гарри Поттер» Дж. Роулинг. Здесь также полезно будет вспомнить, что вам самим нравилось в этом возрасте. Однако, если вы просто читаете подростку вслух, у вас еще не получится увлечь его самостоятельным чтением. Используйте принцип «запретный плод сладок».

Начните читать интересную книгу и ,видя, что сюжет захватил ребёнка, периодически пропускайте в книге некоторые места, говорите, что ему ещё рано это читать. Или заканчивайте чтение на самом интересном месте, говоря, что вы устали, хотите спать, нужно что-то срочно сделать и т.п. Можете быть уверены, он обязательно прочтёт то, что вы ему запретили.

Кроме того, если у книги есть необычная история ее создания, обязательно поделитесь ею с ребёнком, расскажите ему интересные факты из жизни писателя. Прочитав книгу, посмотрите её экранизацию. Пусть ваш ребенок сам убедится, насколько в большинстве случаев книга интересней и увлекательней, чем фильм.

Ваши усилия обязательно окупятся: ребёнок рано или поздно почувствует интерес и тягу к чтению. Возможно, его литературные пристрастия будут отличаться от ваших, но все положительные последствия чтения – грамотность, развитая речь и воображение – будут ему обеспечены в любом случае.

Константин Байдан

Фото: moe-ytpo.ru

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