Дивиденды для архитектора

Архитектор Владо Милунич, создатель знаменитого Танцующего дома в Праге, убеждён: государственный доход от туризма должен распределяться и на авторов городской панорамы. Мастер уже отправил властям письмо с просьбой выплатить ему дивиденды, однако положительного вердикта так и не дождался.

«Множество людей со всех концов света приезжают в Прагу, чтобы полюбоваться Танцующим домом. Все они заселяются в отели, ходят в рестораны, используют общественный транспорт, покупают билеты в музеи, галереи и т.д. Некоторые не останавливаются на Праге и посещают также другие города Чешской Республики. За 20 лет существования Танцующего дома Прага и вся республика значительно обогатились», – написал 75-летний Владо Милунич в своём послании министерству регионального развития и мэрии Праги. Он убеждён, что в сравнении с доходом, который Прага ежегодно имеет от международного туризма, небольшие дивиденды для архитектора составят мизерную сумму, которая никак не повредит государственному бюджету. Примечательно, что размер интересующей его суммы архитектор не указал – это решение он оставил за правительственными органами.

Шансов нет

Неординарную ситуацию прокомментировал адвокат Ондржей Бултас: «В некоторых случаях создатель имеет право на так называемое дополнительное вознаграждение, однако это возможно лишь в случае, когда изначально условленное вознаграждение было несообразно низким и было установлено без учёта доходов с использования лицензии». Адвокат не взялся судить, входит ли просьба Владо Милунича в рамки этого стандарта, однако в том, что шансов получить дивиденды у архитектора практически нет, убеждены представители многих организаций. «Не могу себе представить, чтобы деньги налогоплательщиков шли на увеличение прибыли архитектора», – заявила министр местного развития Карла Шлехтова. По её мнению, подобная просьба настолько же нелепа, насколько нелепым бы было желание учителей зарабатывать на доходе своих учеников.

Аналогичного мнения придерживается и мэр Праги Адриана Крначова, которая подчеркнула, что далеко не все туристы приезжают в чешскую столицу, чтобы взглянуть на Танцующий дом, и неясно, почему долю должен получить именно Владо Милунич, а не сотни других мастеров.

Несмотря на то, что в сложившейся ситуации никто не готов протянуть ему руку помощи, архитектор объявил, что собирается продолжить бой и уже готовится к следующему наступлению.

Произведение искусства с 20-летней историей

Хотя заявление архитектора Владо Милунича подвергается серьёзной критике, Танцующий дом действительно привлекает в Прагу сотни туристов. Здание было построено в 1996 году, и как любая креативная постройка не получило однозначно благосклонных отзывов. Ценители отмечали смелость современной архитектуры, которая оживляет старый город и дарит ему новую жизнь, а противники утверждали, что Танцующий дом нарушает гармоничную панораму города.

Проектированием здания занимались Владо Милунич, чешский архитектор хорватского происхождения, и канадско-американский архитектор и дизайнер Фрэнк Гери. Изначально Владо Милунич предполагал построить дом с библиотекой, театром и кофейней, который бы превосходно вписался в «культурную линию», идущую от концертного и выставочного зала Рудольфинум к Национальному театру. Однако инвестор для осуществления этого проекта так и не нашёлся, поэтому замысел пришлось видоизменить – было предусмотрено коммерческое использование здания и участие заграничного архитектора, в роли которого и выступил Фрэнк Гери. Он оказался ярым хоккейным болельщиком и заявил, что для страны, которая подарила Америке Яромира Ягра, он сделает всё что угодно.

Официальное название здания – Nationale Nederlanden Building, однако горожане и гости столицы знают его как Танцующий дом. Такое сравнение появилось благодаря тому, что две башни дома напоминают фигуры танцующей пары, иногда здание даже называют «Джинджер и Фред» в честь известных танцоров Джинджер Роджерс и Фреда Астера.

В доме девять этажей, но благодаря особой форме постройки каждый следующий этаж отличается от предыдущего. И хотя снаружи это придаёт зданию особый шарм, внутри помещение сложно назвать практичным – асимметричные комнаты сложно меблировать, а склонённые стены, кажется, вот-вот повалятся вниз.

В здании расположился международный офисный центр, а на самом его верху – французский ресторан с видом на Прагу. Кроме того, летом прошлого года в Танцующем доме открылся четырёхзвёздочный отель Dancing House Hotel, каждый номер которого предлагает гостям захватывающий обзор городской панорамы.

В 1997 году Танцующий дом получил высшую оценку в категории дизайна от американского журнала Time, в рейтинге журнала Architekt здание попало в пятёрку лучших чешских построек 90-х гг. А Чешский национальный банк решил поместить Танцующий дом на одну из десяти монет, которые были выпущены в рамках цикла «Десять веков архитектуры». Фотографии необычного дома обязательно присутствуют в туристических путеводителях и всевозможных публикациях об архитектуре.

Танцующий дом расположен на набережной Влтавы по адресу Jiráskovo náměstí 1981/6, Praha 2.

Дарья Гнилобокова

Фото: gigacircle.com

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