Дни Праги-5

Прага-5 закладывает с этого года новую традицию – Дни Праги-5, которые намерена проводить ежегодно в февральские дни. Это мероприятие приурочено к событию 1903 года, когда Смихов был повышен до статуса города. В рамках акции пройдут десятки мероприятий, куда могут прийти гости вместе со своими семьями. Среди них – дни открытых дверей в разных учреждениях, посольствах и мэрии, выставки и развлечения. 19 февраля в парке Портеймка, на набережной и в садах Кинских пройдёт «масопуст» с угощениями, рынком и развлекательными мероприятиями. О том, что ждёт гостей в дни с 15 по 22 февраля, можно узнать на сайте мэрии Праги-5.

Фото: febiofest.cz

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