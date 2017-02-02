Доминанта города Брно

Загляните в к себе в кошелёк, наверняка там найдёте монету в 10 крон. На аверсе монеты –изображение собора Святых Петра и Павла или просто Пéтрова, доминанты города Брно. Величественный и парящий, монументальный и устремленный ввысь, ,он без преувеличения, настоящее произведение искусства.

Первый храм на этом месте был заложен ещё в конце XII века. Первый костёл был выстроен в романском стиле и размер его составлял всего 22х7 метров. Скоро он перестал удовлетворять нужды города: город рос, число прихожан увеличивалось. В связи с этим костёл было решено перестроить, что и было сделано в 30-х годах XIII века. Тогда храм и приобрёл сегодняшний готический облик и две башни.

Реконструкция длиной в 700 лет

В 1296 году Петров решено было избрать местом собрания епископского капитула. В Брно тогда ещё не было своего епископа, делами церкви занимался епископ оломоуцкий и здесь, в Южной Моравии, ему нужна была помощь. Для этих целей и служил капитул – собрание наиболее уважаемых священников – собираемый для совместных молитв и богослужений, а также для решения насущных вопросов.

В XIV веке было вновь решено перестроить храм. Именно тогда появляется длинный пресбитерий, восточная часть католического храма, не предназначенная для мирян. Внешний его вид сохранился до наших дней.

Однако тогдашний замысел архитектора так никогда и не был полностью претворён в жизнь. Как и во всей Чехии, дальнейшее строительство прервали гуситские войны. Большой урон Петрову нанесли шведы во время двух неудачных попыток взять Брно в 1643 и 1645 годах.

Дошли руки

Лишь к середине XVIII века году у брненцев дошли руки до новой перестройки Петрова. В 1743 году за работу берётся архитектор Франтишек Бенедикт Кличник, известный по совместной с Яном Сантини работе над церковью Яна Непомуцкого на Зелёной горе. Кличник перестраивает храм в стиле барокко по проекту Морица Гримма. Сильным изменениям подвергся не только западный фасад, но, главным образом, интерьер церкви, сохранившийся до сих пор. Работы по перестройке были окончены в 1746 году, а спустя два года храм был освящён вновь.

XVIII век для Петрова стал ещё более знаменательным, когда по просьбе императрицы Марии-Терезии Священный престол учредил епископство Брненское. 5 декабря 1777 года соответствующую буллу издал Римский папа. Петров получает статус кафедрального собора.

Свежее дыхание старого стиля

В 1877, юбилейном для епископства году, было решено вновь перестроить собор.

Именно тогда Петров обрел свой нынешний вид и получил две башни, без которых уже невозможно себе представить моравскую столицу.

Автором проекта был чешский архитектор Август Прокоп, предложивший вернуть храму готический вид. В проекте Прокопа значилась одна башня, и для её возведения был учреждён фонд, целью которого было аккумулирование средств для этой стройки. Однако до перестройки собора дело дошло не сразу: сначала была реконструирована епископская резиденция и часовня Святого Креста и Девы Марии, что у западной стены храма.

В процессе строительства новый вид получил и фасад Петрова, в котором были устроены ниши со статуями евангелистов и помещён стих из Евангелия от Матфея, писанный золотыми буквами. Однако перестройка затянулась. Идея одной башни не нравилась капитулу, и в результате архитектора отстранили от проекта. В 1901 году был объявлен открытый конкурс, в котором выиграл проект венского архитектора Августа Кирштейна – с двумя башнями. Результат видит каждый, приехавший в Брно, и недаром, ведь высота этих башен составляет 84 метра. Полностью работы в соборе Святых Петра и Павла были закончены через десять лет, в 1911 году.

Традиции и современность

Девяностые годы прошлого столетия были ознаменованы масштабной реставрацией и археологическими раскопками прямо в храме. Тогда была открыта романская крипта, построенная ещё в XII веке. Теперь в крипте проходят различные тематические выставки, концерты камерной музыки и лекции на духовно-образовательные темы.

В 2001 году к зданию собора была пристроена часовня для адорации работы известного чешского скульптора Отмара Оливы.

Можно подняться на башни собора, оглядеть окрестности и послушать звон колоколов, которые звонят полдень в 11 часов. С этим связана примечательная история. В мае 1645 года восемнадцатитысячная армия шведов под командованием маршала Торстенссона предпринимает вторую за два года попытку взять Брно. В городе в это время проживало не более 4500 человек, а гарнизон насчитывал всего 426 солдат. По мнению Торстенссона, шансов у горожан не было. Однако благодаря героизму брненцев и упорству их командиров, город держался четыре месяца.

Силы обеих сторон были на исходе, когда однажды после очередной неудачной атаки Торстеннсон во всеуслышанье заявил, что снимет осаду, если город не падёт до полудня. Когда колокол на Петрове прозвонил полдень, Торстенссон дал команду снять осаду с города. В пылу боя никто не заметил, что было всего 11 часов… А всё хитрые горожане, по другому настроившие механизм часов. Впоследствии было решено ничего не менять в память об этой победе.

Александр Авдеенко

Фото: czorthodox.blogspot.cz

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