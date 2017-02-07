Дональд Трамп считает, что СМИ намеренно скрывают террористические акты

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Во время выступления перед ВВС базой на Флориде президент США обвинил СМИ в намеренном сокрытии террористических актов.
« Вы видели, что произошло в Париже и Ницце. Был момент, когда об этом не сообщалось. Во многих случаях очень-очень недобросовестные издания об этом не хотят информировать. У них свои причины, как вы понимаете», — сказал Дональд Трамп по словам агентства АР (Associated Press).
Американский президент считает, что СМИ преуменьшают угрозу со стороны исламского государства и недостаточно оповещают о геноциде, который был совершён исламскими террористами. Тем не менее, об этом шеф Белого дома говорил без каких-либо доказательств.
Пресс-секретарь Белого дома Шон Майкл Спайсер позже объяснил журналистам,что Трамп не имел в виду умалчивание террористических актов, а говорил о недостаточном информирование, употребив выражение unreported a underreported.
Белый дом после выступления Дональда Трампа опубликовал список 78 террористических атак, о которых СМИ якобы не сообщало вообще или недостаточно.
Фото: vistanews.ru
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