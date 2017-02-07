Дональд Трамп считает, что СМИ намеренно скрывают террористические акты

Во время выступления перед ВВС базой на Флориде президент США обвинил СМИ в намеренном сокрытии террористических актов.

« Вы видели, что произошло в Париже и Ницце. Был момент, когда об этом не сообщалось. Во многих случаях очень-очень недобросовестные издания об этом не хотят информировать. У них свои причины, как вы понимаете», — сказал Дональд Трамп по словам агентства АР (Associated Press).

Американский президент считает, что СМИ преуменьшают угрозу со стороны исламского государства и недостаточно оповещают о геноциде, который был совершён исламскими террористами. Тем не менее, об этом шеф Белого дома говорил без каких-либо доказательств.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Майкл Спайсер позже объяснил журналистам,что Трамп не имел в виду умалчивание террористических актов, а говорил о недостаточном информирование, употребив выражение unreported a underreported.

Белый дом после выступления Дональда Трампа опубликовал список 78 террористических атак, о которых СМИ якобы не сообщало вообще или недостаточно.

Фото: vistanews.ru

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