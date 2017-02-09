Дорогая моя связь

Чешская мобильная связь – одна из самых дорогих в Европе. О том, почему операторы не снижают цены и как местные власти намереваются с этим бороться, читайте в материале «Пражского телеграфа».

Напомним, что чешский рынок мобильной связи поделён между четырьмя национальными операторами. Это «большая тройка», которую представляют T-Mobile, O2 и Vodafone, а также CDMA оператор U:fon. Кроме того, с 2012 года в стране работают виртуальные операторы. Наиболее известными из них являются Mobil.cz, TescoMobil, Open Call, BLESKMobil, ha-loo.

По уровню проникновения мобильной связи, интернета, платного телевидения и фиксированной телефонии Чехия занимает место в середине списка стран Евросоюза. Максимальное проникновение – 89% – в Праге а минимальное – 50% – в деревенской местности и небольших городах.

Свои услуги мобильные операторы предоставляют по абонентским тарифам, которые более выгодны для пользователя ввиду отсутствия обязательств. На них нет абонентской платы, а списания производятся только в том случае, если клиент пользуется конкретной услугой.

Альтернативой является длительный контракт с включенным блоком голосовых звонков, СМС и интернет-трафика. Стандартный пакет безлимитной голосовой связи, безлимитных СМС и 1 Гбайт трафика на двухлетнем контракте обойдётся в 749 крон в месяц. В свою очередь, стоимость безлимитного пакета составляет 1599 крон.

Что в других странах?

По данному показателю Чехия находится в первой пятёрке стран Европейского союза. По данным Еврокомиссии, услуги мобильной связи в ЧР дороже среднеевропейского уровня на 60%. Это подтвердило и исследование, проведённое «Пражским телеграфом», некоторые результаты которого представлены в следующей таблице.

Сравнение стоимости безлимитных тарифов в Чехии и других странах ЕС

Чехия T-Mobile – тариф S námi síť nesíť – стоимость 749 крон – безлимитные звонки + СМС + интернет-трафик 1,5 Гб на территории страны Vodafone – тариф Red LTE – 749 крон, безлимитные звонки + СМС + 1,5 Гб на территории страны O2 – FREE CZ – 749 крон, безлимитные звонки + СМС + 1,5 Гб на территории страны Словакия T-Mobile – HAPPY L – 757 крон, безлимитные звонки в рамках сети + 250 минут на звонки в другие сети Словакии и в ЕС и на исходящие звонки из соседних стран в ЕС + безлимитные СМС a ММС + 2 Гб в Словакии O2 – Zlatý – 811 крон, безлимитные звонки do SR a EU + безлимитные СМС на территории страны + 2 Гб на территории страны Orange – Max 30 € 865 крон, безлимитные звонки во все сети в Словакии + 100 минут в США, Канаду и ЕС + 50 минут роуминга в ЕС + 500 Мб на территории страны 4ka – TO.∞ – 811 крон, безлимитные звонки + СМС + неограниченный интернет-трафик на территории страны Франция Orange – Zen 2 Go – 676 крон, безлимитные звонки + СМС + ММС +2 Г. на территории страны + безлимитные СМС на территории ЕС SFR – Starter – 433 крон, безлимитные звонки + СМС + ММС +1 ГБ на территории страны Bouygues Telecom – FORFAIT B&YOU 5Go EXCLU WEB – 541 крона, безлимитные звонки + СМС + ММС+ 5 ГБ на территории страны Free Mobile – 541 крон, безлимитные звонки + СМС + ММС + 50 Гб в сети 4G или 3 Гб в сетях 3G на территории страны + безлимитные звонки в избранные страны + безлимитные СМС в роуминге + 35 дней в году безлимитные звонки, СМС и 3 Гб в странах ЕС, США и других избранных странах Италия Vodafone – Red Start – 1 055 крон, безлимитные звонки+ СМС + 4 ГБ на территории страны + 100 минут роуминга в ЕС и США, 100 СМС a 100 Мб/день 3 – FULL SIM Unlimited – 541 крона, безлимитные звонки + 400 СМС + 8 Гб на территории страны TIM – TIM SPECIAL UNLIMITED – 1082 кроны, безлимитные звонки + СМС + 6 Гб Wind – Wind Magnum 4 GIGA – 541 крона, безлимитные звонки + СМС + 4 ГБ на территории страны Германия T- Mobile – MagentaMobil S – 730 крон, безлимитные звонки a СМС во все сети + 1 Гб на территории страны + 1000 минут роуминга, 1000 СМС и 1 Гб интернет-трафика в роуминге Vodafone – Red S – 730 крон, безлимитные звонки + СМС + 1 ГБ на территории страны + 500 минут роуминга, 500 СМС и 1 Гб интернет-трафика в роуминге O2 – Free S – 676 крон, безлимитные звонки + СМС + 2 Гб на территории страны + безлимитные звонки и 1 Гб интернет-трафика в роуминге на территории ЕС Польша T-Mobile – T2 – 305 крон, безлимитные звонки во все сети и на стационарные телефоны + безлимитные СМС и ММС + 5 Гб на территории страны Orange – 244 крон, безлимитные звонки + СМС + 5 ГБ на территории страны Play – M – 274 кроны, безлимитные звонки во все сети и на стационарные телефоны + безлимитные СМС и ММС + 5 Гб Plus – 305 крон, безлимитные звонки + СМС + ММС + 10 Гб на территории страны + 120 минут роуминга в ЕС + первые три месяца бесплатный интернет в сети LTE

Источник: официальные данные операторов мобильной связи

«В некоторых странах ЕС тот же объём услуг предоставляется по цене в два-три раза ниже, – соглашается Лукаш Зелены, руководитель правового отдела компании dTest.– Причём за эти деньги вы получаете продукт гораздо более высокого качества. В качестве примера можно привести Австрию, где один из операторов в рамках безлимитного тарифа, помимо неограниченных звонков и СМС-сообщений, предлагает в 11 раз больше интернет-трафика и бесплатный роуминг на территории ЕС и США. Стоимость пакета составляет всего 850 крон в месяц».

Кто виноват?

Почему стоимость мобильных услуг в Чехии выше, чем в других странах, объяснил пресс-секретарь ЧТУ Мартин Дртина «В ЧР работает всего три крупных мобильных оператора, которые поделили между собой рынок, – сказал он в беседе с ПТ. – Существуют исследования, доказывающие, что большее количество национальных операторов обостряет конкуренцию и способствует снижению цен. Не менее важным фактором, является активность регулятора, о чём свидетельствует пример соседней Польши. Предыдущее же руководство ЧТУ было чрезмерно пассивным и пыталось не вмешиваться в происходящее на рынке».

Впрочем, в Ассоциации провайдеров мобильных услуг Чехии не согласились с такой оценкой. «Сравнивать тарифы в различных странах некорректно. Для этого нужно учитывать целый ряд факторов, включая уровень проникновения, скорость связи, доступность тарифов различным группам потребителей, способ учёта данных и т.д. Например, с точки зрения покрытия сигналом и скорости сигнала Чехия находится в лидерах европейских и мировых рейтингов», – отметила представитель организации Мартина Тохачкова.

По её мнению, не учитываются и такие факторы, как плотность проживания населения и рельеф чешской территории: «В результате, в преимущественно равнинной Польше или Финляндии расходы на предоставление мобильных услуг значительно ниже, чем в Чехии или, скажем, Швейцарии».

Ранее, впрочем, Чешское телекоммуникационное управление (ЧТУ) заявило о несоответствии подобных аргументов действительности. «Сравнив объём услуг, предоставляемый в Чехии и Швейцарии, мы выяснили, что клиент в гораздо более гористой Швейцарии за те же деньги получает больше интернет-трафика, а стоимость безлимитного тарифа на 20% ниже, чем в ЧР», – заявил глава ведомства Яромир Новак.

Что делать?

Мартин Дртина подтвердил, что ведомство не намерено мириться с нынешним положением дел и готово усилить давление на операторов с целью добиться снижения стоимости их услуг. «В частности, мы намерены сделать всё для повышения конкуренции в сегменте связи для домохозяйств. Добиться этого возможно, главным образом, за счёт снижения оптовых цен. Уверен, что если виртуальные операторы смогут покупать 1 Гб данных за 100-150 крон, то они смогут составить серьёзную конкуренцию «большой тройке», – отметил он.

Свои меры, направленные на удешевление связи, предложил и аналитик телекоммуникационного рынка Ондржей Янда. «Повлиять на розничные цены можно и косвенно, например, за счёт распределения частот между сотовыми операторами. Регулятор имеет право обязать «большую тройку» более активно работать с альтернативными операторами и лично участвовать в этих переговорах. Но главное, ЧТУ может ужесточить санкции, применяемые к нарушителям, вплоть до лишения их частот, а также более активно реагировать на жалобы рядовых жителей – основных пользователей мобильных услуг в стране», – полагает Янда.

Дмитрий Фёдоров

Фото: kirov-portal.ru

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