Единый спортивный фронт

Наверное, это — возраст, я все чаще говорю, что спорт уже не тот, что прежде. Раньше спортсмены были для меня яркими примерами. Не только из-за выступлений, которые они показывали, для меня они были рыцарями духа. Сильные, быстрые и умелые герои, которые никогда не используют свою силу во имя насилия. У них есть честь, и если их противник сталкивается с трудностями, они помогают ему без колебаний. Я верил, что у спорта нет границ, и потому у спортсменов везде есть друзья. Сегодня все по-другому. Спортсмены стали звездами поп-культуры и рупорами политической пропаганды. Они, как дрессированные тюлени участвуют в этом медийном цирке.

Началось все с биатлона и с истеричной авантюры французского чемпиона Фуркада, который во время гонки чемпионата мира в четверг сбил с ног российского соперника Логинова. Это стало кульминацией его активной кампании против сборной России. Несмотря на то, что российские спортсмены с положительными результатами теста на допинг были сурово наказаны, Фуркаду этого было недостаточно. Его антироссийский выпад поддержали и чешские спортсмены. Биатлонист Михал Крчмарж после инцидента даже сказал, что даже после двухлетнего наказания за допинг Логинов не может рассчитывать на дружеское похлопывание по плечу. «Полностью Фуркада понимаю», — сказал чешский спортсмен к огромной радости чешской интернет-общественности, которая под статьёй в «Лидове Новины», которая об этом сообщала, традиционно начала ненавистную дискуссию против русских.

Отличился несколько дней назад и тренер футбольного клуба «Спарта Прага» Томаш Пожар. Перед матчем с «Ростовом-на-Дону» он созвал пресс-конференцию, на которой с печальным выражением лица жаловался в телекамеры, что его подопечным придется играть с россиянами. А это, по словам Пожара, противник непривлекательный и небезопасный. А потом тренер и вовсе развеселил собравшихся информацией о том, что в день матча погода в пражской «Спарте» будет морозной, как в Ростове. Ведь это — северный город, известный своими сильными морозами. Он просто перепутал Ростов Великий с Ростовом-на-Дону. Хотя, справедливости ради, и в одном и в другом Ростове на этой неделе температура колеблется на уровне нуля.

Спорт был для меня всегда чем-то священным и магическим. Подобно музыке, он объединял людей из разных стран, давал им почувствовать взаимосвязь и расширял их горизонты. В этом его главная сила, в этом его красота. Я считаю, что подавляющее большинство спортсменов понимает, что политика к спорту просто не относится.

Ондржей Мразек

Фото: vesti95.ru

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