Экстремальные развлечения

Чехия переживает настоящий бум экстремальных видов спорта. В стране для этого созданы отличные условия, и число поклонников экстрима ежегодно растёт в арифметической прогрессии. «Пражский телеграф» рассказывает о том, где и какие виды экстремальных развлечений вы сможете подобрать для себя, своей семьи или отдыха с друзьями.

Бурное развитие экстремальных видов спорта – это не просто дань моде. Их популярность обусловлена еще и тем, что они помогают человеку снять напряжение, получить свою долю адреналина, а также предоставляют отличную возможность для самореализации и максимально острого переживания жизни.

«Ещё в начале прошлого десятилетия к экстремальным видам спорта относили почти всё, что не укладывалось в традиционное для нашей страны футбольно-хоккейное мировоззрение, – объясняет «Пражскому телеграфу» пресс-секретарь Чешской ассоциации экстремальных видов спорта Ян Смолик. – Но в последние несколько лет ситуация кардинальным образом изменилась. В то время как банджи-джампинг стал своего рода доисторической реликвией, «рынок адреналина» в ЧР превратился в один из крупнейших не только в региональном, но и европейском масштабе».

По словам Смолика, всех приверженцев «экстрима» объединяет одно: «Они просто не могут жить без эндорфина в крови». Какими же видами Х-спорта можно заняться в Чехии?

Бобслей

Катание на санках по стальному жёлобу – одно из любимейших развлечений, которое привлекает как маленьких, так и больших посетителей. Так называемый «летний бобслей» по ощущениям полёта и формам рельс очень похож на «американские горки», только здесь человек руководит санями самостоятельно с помощью длинного рычага-трансмиссии.

Чешские бобслейные трассы расположены во многих регионах страны и работают круглый год. Самой популярной из них является трасса в Праге, где находится и канатный центр с самым длинным в Чехии спуском. Самая же протяжённая трасса находится в городе Кутна-Гора и входит в спортивный комплекс Klimeška. Бобслейные трассы имеются также в городах Гаррахов, Липно-над-Влтавой, Янов-над-Нисой, Тосовице.

Адреналин-парки

Отличительной чертой «андреналин-парков» является наличие инфраструктуры для занятия практически всеми существующими экстремальными видами спорта, которые подарят незабываемые моменты ощущения полноты жизни. Это и прыжки на батутах, и пейнтбол, и скалолазание, а также банджи-джампинг, зорбинг (катание с горы в пластиковом шаре), езда на горных мотоциклах, подводное плавание и т.д. К крупнейшим чешским адреналин-паркам принадлежат Offpark – www.offpark.cz (регион Шумава), Skolmax – www.skolmax.cz (Крконоше), Malevil – www.malevil.cz (Либерец), Jeseniky – www.adrenalin-park.cz (Есеники).

Обзорные полёты на воздушном шаре

В полёт можно отправиться после краткого знакомства с правилами воздухоплавания и определения маршрута. Воздушный шар, как правило, летит на высоте от 50 до 300 метров над землёй. Размер корзины, высота которой составляет около 1,5 метров, гарантирует превосходную видимость и безопасность для всех пассажиров. В полётах на воздушных шарах могут участвовать взрослые и дети старше 12 лет. Полёты осуществляются круглогодично.

Прыжки с парашютом

Перед прыжком участник проходит обязательный инструктаж и получает специальный комбинезон. Прыжок совершается с высоты около 4 км. Время с момента прыжка и до раскрытия парашюта составляет примерно 50 секунд – это время свободного падения. Прыгать с парашютом могут взрослые и дети. Минимальный рост прыгуна с парашютом должен составлять 120 см, максимальный вес – 135 кг.

Скайдайвинг и бейсджампинг

Скайдайвинг представляет собой один из видов парашютного спорта, где осуществляются прыжки с высоты около трёх километров в паре с профессионалом. Очень похож на него скайсёрфинг (прыжки с лыжей и выполнение различных фигур в свободном падении). Его главное отличие от «собрата» – наличие лыжи, с помощью которой спортсмену удаётся выполнять в воздухе различные трюки.

В отличие от прыжков с парашютом, прыжки в бейсджампинге делаются с гораздо более низких высот (ниже 600 метров). Чтобы такой прыжок закончился успешно, джамперу необходимо вовремя раскрыть парашют. За такое короткое время скорость падения не успеет сильно развиться, и раскрытие происходит на скорости в два раза меньше, чем скорость падения в классических прыжках с парашютом.

Всего два года назад в Праге появилась доступная и безопасная альтернатива прыжкам с парашютом. Люди, которые мечтают ощутить чувство полёта и невесомости, но не способны осуществить это из-за боязни высоты, могут воспользоваться услугой единственной в мире аэродинамической трубы высотой почти 14 метров, расположенной в скайдайвинг-арене Hurricane factory в торговом центре Letňany.

Флайбординг

Флайбординг – абсолютно новое спортивное веяние, зрелищное и захватывающее дух. Составляющими этого вида спорта являются специальный водонагнетатель, шланг для того, чтобы вода подавалась по нему к флайборду, и водомётные ботинки. Благодаря этому устройству спортсмен может подниматься в воздух на 10-15 метров над поверхностью воды, нырять на глубину до трёх метров и совершать трюки вне зависимости от того, в какой стихии он находится. «Прокатиться» на флайборде можно в специализированных центрах в Давле, на Орлицком и Далешицком водохранилищах (flyboard-praha.cz), а также в Мехенице (flyboard.cz).

В заключение совет тем, кто собирается заняться экстремальными видами спорта, даёт Ян Смолик: «Новичкам нужно понимать, что с одной стороны, «экстрим» позволяет по-другому взглянуть на жизнь, зарядиться энергией, испытать новые ощущения, которые делают вас сильнее и смелее. Но с другой стороны, необходимо всегда и во всех своих начинаниях руководствоваться здравым смыслом, ведь ничто не имеет большей цены, чем человеческая жизнь и здоровье».

Дмитрий Фёдоров

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