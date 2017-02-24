Экстрим в городе

Обвалившаяся крыша в спортивном зале, засыпанный снегом отель в горах. Кажется, что сегодня невозможно ни от чего защититься. Но даже в самых экстремальных ситуациях у мужчины всегда есть возможность остаться мужчиной.

В асфальтовых джунглях нас подстерегает не меньше опасностей, чем путешественников, решивших пересечь дикие джунгли. Эксперты выделяют три главных принципа выживания. Во-первых, всегда быть начеку: предугадывать ход событий раньше, чем он примет угрожающий поворот. Во-вторых, не паниковать. В-третьих, искать выход и держать в голове план эвакуации. Все эти навыки одинаково полезны и в катастрофах, и в повседневной жизни.

Потрясение основ

Если вы находитесь в здании и начинается землетрясение, не пытайтесь тут же выбраться наружу – от внезапных толчков можно упасть или на вас обрушится мебель.

«Если есть возможность, отключите газ и электричество, держитесь подальше от окон и застекленных шкафов, чтобы не порезаться лопающимися стеклами, – советует руководитель международного отдела департамента по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Чехии Милан Хрону. – Если вы в спальне, спрячьтесь под кроватью, если на кухне – залезьте под стол. Укрыться можно и в ванне, закрыв голову руками. Находясь в помещении, прижмитесь к пустой капитальной стене – это самая крепкая и стабильная часть конструкции».

Как только толчки прекратятся, убедитесь, что никто из людей серьезно не пострадал, и выбирайтесь на улицу. Если есть жертвы, вызывайте врачей и спасателей.

Держать удар

Приёмы единоборства не входят в обязательную программу воспитания современного человека, но если уж вы попали в передрягу и хулиганы грозят побоями, напрягите мышцы пресса. Внутренние органы уязвимы и могут пострадать от удара, поэтому при малейшей опасности мозг посылает сигнал мышцам напрячься – это создает упругую стену, поглощающую силу ударной волны.

«Не оставайтесь наедине с нападающим – зовите прохожих или постарайтесь добраться до людного места. Защищайте голову и внутренние органы – напрягите мышцы, поставьте защитный блок, подняв руку и колено, – рекомендует 9-ти кратный чемпион Чехии, мастер спорта по боксу Эрик Гулиев. – Постарайтесь увеличить дистанцию между собой и нападающим, при выпаде соперника сделайте шаг назад и уклонитесь от удара».

Не пойти ко дну

«Если вы не справились с управлением и машина вылетела с моста, упритесь руками в руль или сиденье – удар о воду на большой скорости по силе сравним с ударом о стену. При этом может выбить лобовое стекло – защитите лицо от осколков одеждой или рукой и пригнитесь, чтобы не захлебнуться в потоке воды, – советует Милан Хрону. – Если машина упала плашмя и погружается медленно, откройте или выбейте окно и выпрыгните из автомобиля. Если же машина быстро идет ко дну, не паникуйте и не пытайтесь открыть окна или дверцы – из-за разницы давления воды снаружи и воздуха внутри салона сделать это не удастся. Позвольте воде наполнить салон почти до уровня головы. Затем, освободившись от тяжелой намокшей одежды и набрав побольше воздуха в легкие, откройте дверь или окно (давление уже сравняется) и выплывайте на поверхность».

Мелкие колкости

«Главное – не расчесывайте укус пчелы. Удалите жало из кожи ногтями или пинцетом, ухватив его как можно ближе к коже, чтобы не выдавить остатки яда, – советует врач частной клиники в Праге Лашкевич Андрей. – Промойте ужаленное место водой или раствором соды и прикройте укус бинтом или пластырем. Чтобы уменьшить жжение, приложите холодный компресс. Если вы склонны к аллергии, примите антигистаминное средство и следите за своим состоянием – если через несколько часов появится отёк и поднимется температура, обращайтесь к врачу».

Случаи в быту

Семейные сборища, особенно во время праздников, могут стать настоящим испытанием – все хотят знать, как у вас обстоит с учебой, работой и главное – с личной жизнью. «В семейном кругу вы рискуете почувствовать себя ребенком, а значит, будете заведомо уязвимы для замечаний «старших». Не попадайте в ловушку привычки, помните, что вы уже взрослый человек, – советует частнопрактикующий психолог Олег Христо. – Если же родственник станет слишком назойливым, спросите напрямик: «Зачем вы пытаетесь меня задеть?». Это сделает ситуацию открытой». Как говорила Мэри Поппинс: «Леди не отвечает на такие вопросы, потому что джентльмены их не задают».

Вы проиграли раунд фортуне – сорвался отпуск, опоздали на поезд, получили отказ в кредите. «Часто в такой ситуации думать сложно и не хочется, проще всего обидеться на судьбу или человека, – признает Христо Олег. – Не спешите с ответными мерами. Запишите на бумажку все возможные действия и их последствия. Эта передышка вернёт вам способность трезво мыслить и оценивать ситуацию».

Знаменитый английский психолог Ганс Айзенк, автор IQ-тестов, как-то сказал: «Удивительно, но люди, сталкиваясь с неудачами, принимают решение быть злее, и почему-то никто не делает вывод, что надо быть умнее».

Константин Байдан

Фото: YouTube.com

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