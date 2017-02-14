Государственная организация будет находиться в лесу

В Градец Кралове будет построено самое крупное в Чехии деревянное здание, которое будет служить офисом государственного сообщества Леса ЧР. Сооружение будет стоять прямо в лесу и будет полностью энергоэффективным.

Для ежедневного издания Metro архитектор Ондржей Хыбик рассказал, что здание спроектировано с почти нулевым потреблением энергии. А правильное расположение к сторонам света, использование дождевой воды, озеленённая крыша, которая не будет позволять перегрев здания и использование солнечной энергии — все эти аспекты позволяют рассматривать объект, как энергетически экономичным.

Фото: Ateliér Chybik+Kristof, Metro.cz

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