Грузинский изгой

Чешская Республика депортирует бывшего высокопоставленного чиновника Министерства обороны Грузии Зураба Надирадзе. Разбирательства о его экстрадиции продолжались более 20 лет.

Напомним, что Зураб Надирадзе был арестован в Чехии в январе 1996 года по запросу Генеральной прокуратуры и Министерства юстиции Грузии. В январе 1994 года, в Тбилиси, на улице Грибоедова Надирадзе якобы ранил из огнестрельного оружия во время ссоры Гиоргия Кояву, Григола Натрошвили, Гиоргия Киркиташвили и Иосеба Кояву, один из которых позже скончался в больнице.

Полиция обвинила Надирадзе в «убийстве из хулиганских побуждений», после чего он покинул страну и переехал в Будапешт, где открыл собственную фирму. Между тем экс-чиновник был объявлен в розыск и заочно осуждён на 18 лет. Сам он утверждает, что не совершал убийства и подвергается преследованиям по политическим мотивам: якобы он стал неугодным для правящей верхушки и лично бывшего главы Национального совета, а затем и президента Грузии – Эдуарда Шеварднадзе.

Желание грузинских властей добиться его выдачи г-н Надирадзе связывает с тем, что в своё время получил доступ к секретным данным, подтверждающим тайное сотрудничество руководства страны с Россией. «У меня была запись, на которой российские офицеры рассказывают о том, что Шеварднадзе обратился в Кремль с просьбой оказать военную помощь в борьбе с силами, верными первому президенту Грузии Звиаду Гамсахурдии. Это противоречило заявлениям президента, который на словах добивался полной независимости Грузии от Москвы», – заявил Надирадзе в интервью novinky.cz.

О наличии компромата, по словам экс-работника оборонного ведомства, узнал Квирая Шота, который занимал на тот момент пост руководителя спецслужб Грузии (он скончался в 2000-х гг. в Москве). «Он воспользовался тем, что я находился в ресторане, где началась перестрелка. Несмотря на то что я сидел за столиком на другом этаже и ушёл намного раньше, полиция обвинила в произошедшем меня», – утверждает Надирадзе, который с 2000 года разыскивался Интерполом.

Время убежища истекло

Чешская полиция не раз задерживала разыскиваемого, но суд не удовлетворял требования об экстрадиции. Надирадзе утверждает, что с момента своего первого задержания предлагал представителям правоохранительных органов ознакомиться с полицейским протоколом, который он перевёл с грузинского на чешский.

«Я также выразил готовность отбыть тюремный срок в Чехии, если бы в протоколе были найдены доказательства моей вины, но они там, естественно, отсутствуют, потому что я ничего противозаконного не совершал», – сказал Надирадзе, который также обратился в МВД ЧР с заявлением о предоставлении убежища.

Однако министр юстиции Чехии на очередной запрос грузинской стороны ответил согласием, и теперь Надирадзе будет передан властям Грузии, несмотря на протесты нескольких правозащитных организаций. «О депортации моего клиента министр юстиции Роберт Пеликан признал решение 12 января», – подтвердил информацию адвокат Зураба Надирадзе Ян Схейбал.

В Минюсте страны на запрос ПТ не ответили. В Конституционном суде, в свою очередь, напомнили о том, что в июле 2016 года КС не стал удовлетворять иск Надирадзе, в котором он оспаривает решение МВД не предоставлять ему убежище.

В настоящее время Надирадзе совместно со своим адвокатом собирает документы, необходимые для обращения в Европейский суд по правам человека. «Вещи я уже собрал, в Грузии меня ждёт тюрьма. Но я не сдался и продолжу бороться за свои права», – заверил он.

Тимур Кашапов

фото: aktualne.cz

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