Игристых вин не будет

Чешский производитель алкогольных напитков Fruko Schulz, принадлежащий российской компании «Ладога», больше не будет производить игристые вина из-за снижения продаж на российском рынке. Производство этого вида товара возьмёт на себя «Ладога», которая владеет 85% акций Fruko Schulz. В 2014 году Fruko Schulz поставила на рынок России 2,5 миллиона бутылок игристых вин, а в 2016 году всего 240 тыс. За сокращением продаж стоит девальвация рубля и санкции, которые сделали экспортную продукцию более дорогой для россиян.

Фото: excursor.ru

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