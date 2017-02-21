Имя отца Масарика останется загадкой

Книга Давида Глокнера «Императорский президент» (Císařův prezident) в очередной раз вызвала споры о том, кто же был отцом первого президента Чехословакии Томаша Гаррига Масарика. Разгадки снова не будет, потому что правнучка Масарика Шарлотта Котикова разрешение на анализ ДНК президента не дала.

Давид Глокнер, специализирующийся на фантастических романах, в этот раз взялся за весьма пикантную тему. В своей книге он убеждает читателя в том, что Томаш Масарик (1850-1937) был незаконнорожденным сыном императора Австро-Венгрии Франца Иосифа I. Сомнения в том, что отцом Масарика мог быть словацкий кучер Йозеф Масарик, высказывались уже на рубеже XIX и XX столетий. Тогда предполагали, что Томаш Масарик мог быть сыном состоятельного еврея Натана Редлиха, у которого в служанках работала мать будущего президента Терезия Кропачкова(1818-1887).

Могли встретиться

И дело даже не в том, что родившийся спустя 6 месяцев после свадьбы Терезии и Йозефа мальчик был совсем не похож на отца. Просто на протяжении долгих лет своего взросления старший сын Масариков явно находился под чьей-то защитой. Неоднократно молодой человек бросал учёбу или оказывался в центре конфликта, но благополучно и с выгодой для себя выходил на новый, лучший уровень карьеры. К тому же, по мнению Глокнера, молодой Масарик никогда не испытывал нужды в деньгах.

Революция 1848 года привела к тому, что императорская семья покинула Вену, а вспыхнувшее восстание в Венгрии вынуждало юного императора быть ближе к месту событий. Франц Иосиф I вместе со своей матерью какое-то время проживали на Мораве, в том числе и в городе Годонин. В тот же год и и в том же городе, по предположениям Глокнера, жила Терезия Кропачкова.

О том, что юный император и очаровательная кухарка могли встретиться в небольшом городе, вполне можно предположить. Есть достаточно сторонников этой версии. А вот запись, которую, якобы, занёс в свой дневник Франц Иосиф в конце 1849 года – «Kropaczek erl.», то есть «Кропачкова устроена», привела некоторых исследователей и автора книги в том числе к мысли, что император устроил жизнь своей в это время уже беременной подруги, организовав ей свадьбу. Сам документ – дневник Франца Иосифа I – никто не видел, а Глокнер говорит, что о нём узнал от моравского профессор, которого тем не менее не называет.

О романтических отношениях императора и Терезии иных подтверждений нет, но осенью 1849 года в Годонине состоялась свадьба в то время уже беременной Терезии со словаком Йозефом Масариком, который был на десять лет её младше. И в этом событии, и в дальнейших – во всём, что происходит с Томашем Масариком – автор книги видит «заботливую руку императора». Отец будущего президента, словак по происхождению, был человеком неграмотным, но странным образом находил общий язык со своей женой, которая, как вспоминал сам Масарик, говорила по-немецки. Чешский ей давался очень сложно даже когда дети уже были взрослыми. Все дети в семье, а их было пять, говорили по-чешски и по-немецки. Об отце президент вспоминает как о человеке твёрдом, не боявшемся высказать своё мнение.

Не новая новость

Кстати, о том, что Томаш Масарик мог быть сыном императора Австро-Венгрии, в 1994 году высказал предположение и философ Отакар Фунда, который работал в архиве в Вене. Он тоже находит странным, что Томаша Масарика, бросившего школу, отыскал в кузне и вернул к учёбе неизвестно откуда взявшийся там школьный инспектор. Позже из-за конфликта с директором гимназии в Брно студент был исключён, но главный полицмейстер увёз его в Вену, где устроил в академическую гимназию. По мнению Фунды, эти «ангелы-хранители» были доверенными лицами императора, но он так и не осмелился опубликовать свою теорию, видимо, потому что так и не нашёл документальных подтверждений. Из уважения к первому президенту он посчитал неприличным делать себе имя, сделав достоянием общественности до конца необоснованную версию.

Документалист Давид Вондрачек обратился к правнучке президента Шарлотте Котиковой в надежде, что она разрешит провести анализ ДНК останков Томаша Масарика, чтобы была возможность ответить на вопрос, кто является его настоящим отцом? Родственница разрешение не дала, пояснив, что этот анализ был бы неуважительным актом по отношению к Томашу Масарику и ко всему чешскому народу. Ведь первый чехословацкий президент в своей биографии в 1875 году писал, что он словак без примесей, хотя мать – немка. Казалось, до разгадки невероятной теории о том, что разрушителем Австро-Венгерской империи был незаконнорожденный сын Габсбурга, оставался один шаг.

Для справки:

Для проведения экспертизы Давид Вондрачек вместе с генетиком Даниэлом Ваньком собрали биологические «артефакты». Среди них вещи президента и его сына Яна Масарика – костюм президента, зубная щётка и носовой платок его сына и вещи потомков братьев президента со стороны официального отца.

Анастасия Калинина

Фото: Lidovky.cz

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