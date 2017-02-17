Инфляция набирает обороты

Потребительские цены в Чехии, рассчитанные по национальным стандартам, в декабре 2016 года выросли на 2% в годовом отношении. Таким образом, уровень инфляции оказался самым высоким за последние четыре года.

Согласно данным Евростата за 2015 год, потребительские цены в Чехии были одними из самых низких в Евросоюзе. Например, по стоимости молочных продуктов ЧР занимала предпоследнее место, обгоняя только Польшу. По ценам на овощи и фрукты, а также на алкогольные напитки она была четвёртой с конца. Одними из самых дешёвых в стране были также одежда (пятая страна с конца в рамках Европейского союза) и обувь (третья).

В конце 2016 года ситуация кардинально изменилась. В декабре по сравнению с ноябрём цены выросли на 0,3%. Средняя инфляция за 2016 год составила 0,7% – это самый высокий показатель в период с 2014 по 2016 гг.

Локомотивом роста стали цены на продукты и автомобильное топливо. Например, овощи подорожали на 41,5% (стоимость огурцов выросла на 109%, кабачков – на 220%, томатов – на 76%), масло – на 20%, а яйца – на 13,7%. Значительно повысилась стоимость сахара, сыра и рыбы.

В свою очередь, топливо подорожало на 4,3%, главным образом в результате роста стоимости энергоносителей на мировых рынках. Рестораны также подняли свои цены в среднем на 4,7%.

«Катализатором этого движения стало введение системы электронного учёта выручки, которое вынудило многих владельцев точек общепита менять ценники в сторону повышения. По нашим оценкам, это коснулось около 20% ресторанов, рост цен в декабре составил не менее 10 %», – пояснил серверу lidovky.cz главный экономист банка Komerční banka Ян Веймелек, по словам которого подобные тенденции наблюдались и в сегменте одежды и обуви.

Факторы роста

Рост потребительских цен в декабре эксперты связывают прежде всего с ростом зарплаты в стране. Вместе с тем они выделяют и ряд других причин.

«Общий эффект следует разделить на три составляющие. Первая – значительный рост заработной платы в производственной сфере, в торговле и транспортной отрасли. Вторая – обусловленное повышением доходов увеличение покупательской способности. Третья – традиционный рост цен в предрождественский период, когда продавцы стараются максимизировать свою прибыль», – анализирует главный экономист Era Ян Буреш.

Яромир Шиндел, член кафедры экономической и социальной политики Высшей школы экономики в Праге, в беседе с «Пражским телеграфом» объяснил взрывной рост стоимости плодово-овощной продукции: «Он стал следствием плохого урожая в Южной Испании, три области которой обеспечивают более 80% потребностей Евросоюза в овощах и фруктах. Раньше в таких случаях ЕС закупал товары в других регионах, в частности, в Северной Африке, однако и там аграрии снизили производство из-за неблагоприятных погодных условий».

По мнению Шиндела, своё влияние оказали и геополитические обстоятельства. «В частности, эмбарго РФ на импорт продовольствия, из-за которого значительно снизились цены на некоторые продукты питания, включая фрукты и овощи», – отметил он.

«Ускорение темпов инфляции стало для нас неожиданностью – такого не наблюдалось в ЧР более трёх лет. Но нужно понимать, что это было вызвано в основном разовыми факторами. Фундаментальных причин для столь стремительного роста цен не было», – отметил экономист Марек Червены.

Прогнозы

Специалисты считают, что инфляция на уровне 2%–3% сохранится на протяжении всего 2017 года. «По нашим оценкам, рост индекса потребительских цен составит 2,5%–2,7%. В начале 2018 года он вернётся к границе 2%», – спрогнозировал глава Центробанка Чехии Йиржи Руснок.

«Полагаю, что инфляция может вырасти и до 3%. Сдерживающим фактором в начале года станут более низкие цены на газ. Однако благоприятная экономическая ситуация в стране, рост зарплат и спроса приведут к повышению темпов роста цен», – утверждает Яромир Шиндел.

Дополнительное давление будет оказывать и развитие ситуации на рынке недвижимости. Аналитики полагают, что жилая недвижимость Чехии в ближайшем будущем продолжит дорожать. Девелоперы предсказывают, что цены на новостройки в 2017 году вырастут в среднем на 4%–5%.

Стимулирующее влияние на рынок продолжат оказывать низкие ипотечные процентные ставки. Благодаря доступным кредитам сохранится спрос на чешскую недвижимость со стороны иностранных инвесторов (несмотря на возможное ужесточение условий выдачи заёмных средств).

Ян Буреш из компании Era полагает, что опережающий рост цен заставит Нацбанк пересмотреть стратегию интервенций на валютном рынке. Предполагается, что ЦБ откажется от них во втором квартале 2017 года.

Потенциальный отказ от валютных интервенций ощущается уже не только на валютном рынке, но и на рынке государственных долговых обязательств. «На сегодняшний день только Швейцария может получить кредит на международных финансовых рынках на более выгодных условиях: инвесторы готовы этой стране одалживать деньги с отрицательной ставкой -1%. Чехия же продаёт свои облигации с отрицательной ставкой -0,69%. Это даже выгоднее, чем, скажем, у Германии», – отметила аналитик Зденька Джонсон.

Она также полагает, что отказ от интервенций произойдёт неожиданно. «ЧНБ не сообщит точную дату отмены действующего режима, чтобы это негативно не отразилось на валютном рынке и не стало причиной значительного прилива спекулятивного капитала. И чем ближе будет день «Д», тем более туманными будут высказывания Центрального банка», – уверена специалист.

Дмитрий Фёдоров



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