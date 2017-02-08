Инна Приходько: «От Чехии я получила энергетический толчок»

Художница Инна Приходько приезжала в Прагу осенью 2016 года с экспозицией своих работ, тогда же она провела серию тематических мастер-классов для детей. Корреспондент «Пражского телеграфа» Татьяна Малькова поговорила с художницей о том, почему она любит работать с детьми и о её творческих планах в Чехии.

Инна Валерьевна, как получилось так, что Вы – москвичка, художник, полностью сформировавшийся в московской образовательной среде, сейчас живёте и преподаете в Санкт-Петербурге?

Я перебралась в Санкт-Петербург, потому что влюбилась и вышла замуж за молодого человека, который учился в одном из самых сложных технических вузов — Ленинградском электротехническом институте. Мой муж закончил его, затем попал на работу в компанию «Оливетти», потом долгое время работал в компании «Акрополис», и в связи с его работой мы вместе исколесили весь мир: были в Шотландии, Ирландии, Греции, Египте, на Шри-Ланке, в Индии…

Возможно поэтому Ваши работы такие яркие и разнообразные?

Да, конечно. Работы, которые я привезла в этот раз в Прагу, выполнены в стиле индийского батика. Это связано с тем незабываемым впечатлением, которое на меня произвели Индия и Шри-Ланка. В этих странах поражает всё: природа, животные, фрукты, одежда. У местных жителей можно очень многому научиться: меня поразило, что они очень добрые, открытые и талантливые люди, которые ничем не кичатся. Это связано с религиозными взглядами – они не цепляются за что-то земное, за деньги, за материальные ценности, живут в гармонии с природой, с миром, и поэтому у них получаются такие красивые вещи.

Какие ещё страны оказали влияние на Ваше творчество?

Конечно, мне было интересно побывать в Египте. Ещё в детстве я мечтала стать археологом, перечитала массу книг о древнем мире. Когда училась в школе, я попала в Пушкинский музей, куда привезли из Египта мумию Тутанхамона, и я прекрасно помню то впечатление, которое на меня произвёл молодой фараон. Он лежал в золотой маске, у него было по сорок браслетов на руках и ногах, золотые наплечники, и я уже тогда знала, что символически означает каждый элемент его одежды и украшений. Кроме того, я семь лет преподавала студентам историю искусства, и у меня в голове был чёткий план, как выглядит Карнакский храм, как выглядит Луксорский храм, что между ними находится аллея сфинксов. Когда я всё это увидела своими глазами, обнаружила, что, хотя не всё соответствует действительности, а многое находится в разрушенном состоянии, всё равно это бесценное художественное наследие.

Вы считаете, что подрастающему поколению это нужно знать и видеть как можно раньше?

Я и занимаюсь детским творчеством, потому что считаю важным, чтобы нужная информация пришла к ребёнку в определённый момент, в достаточно раннем возрасте. Когда я занимаюсь с ребенком, я представляю, что это мой внук, и я хочу дать ему по максимуму – и знаний, и умений. Пока они рисуют, я рассказываю им что-то из истории искусства, о мифах Древней Греции, Египта и т.д. Кроме того, прежде чем рисовать, мы с детьми беседуем. Если рисуем животных, то обсуждаем, каких мы знаем птиц и зверей. Ещё мы разговариваем о том, кто и когда бывает счастлив. Часто дети говорят, что счастливы, когда у них день рождения, но меня поражает, когда многие говорят, что они не бывают счастливы никогда, и только одна девочка сказала мне, что счастлива всегда. Я хочу научить детей видеть красоту в простых вещах и быть счастливыми всегда. Но все те знания, которые я хочу им дать, нужны им не для того, чтобы стать художниками, а чтобы просто быть образованными людьми.

Но сначала Вы работали не с детьми, но для детей – в издательстве «Детская литература»…

Я начинала свой путь в издательстве «Детская литература» художественным редактором, мне повезло познакомиться и подружиться со многими известными иллюстраторами – Валерием Трауготом, Михаилом Майофисом, Борисом Калаушиным, Андреем Геннадиевым, Геннадием Калиновским, и я многому у них научилась. И это были не просто художники, а личности, которые притягивали к себе других талантливых и профессиональных людей. Я сама выросла на книгах с их иллюстрациями: Траугот иллюстрировал сказки Андерсена, «Сирано де Бержерака», Майофис вручную делал все офорты для «Приключений барона Мюнхгаузена» и смог, на мой взгляд, отразить неповторимый юмор автора. Уже позже Андрей Геннадиев создал, на мой взгляд, лучшие иллюстрации к книге «Алиса в Стране чудес». Все они очень повлияли на меня в творческом плане.

Почему Вы не пошли по пути художника-иллюстратора?

Грянула перестройка, издательство практически разрушилось, а я попала работать на телевидение. Лично работала с тогда уже известными тележурналистами Владиславом Листьевым, Александром Любимовым: участвовала в создании фирменного стиля для телекомпании «ВиД». Тогда это было что-то новое, мы работали ночами, всё делалось вручную. А фирменный знак телевизионного творческого объединения «АМиК» («Александр Масляков и компания»), которое делает известную программу «КВН», – это полностью моя разработка. Тогда это было что-то новое, мы работали с полной самоотдачей, даже по ночам.

А затем Вы работали в рекламном бизнесе?

Уже позже, в Санкт-Петербурге, я работала в различных рекламных агентствах. В институте нас учили создавать рекламные продукты – разрабатывать фирменный стиль, делать полиграфическую рекламу, рекламу на транспорте и т.д. Затем мне этот опыт очень пригодился, когда в Петровском колледже мы создали отделение рекламы, где я преподавала практически все предметы. Колледж заключил контракты с лучшими рекламными агентствами города, и когда мои студенты приходили туда на практику, оказывалось, что они в профессиональном плане были хорошо подготовлены, умели создать рекламный ролик, знали все компьютерные программы и работали в 3D-графике.

Как Вы вернулись к педагогической деятельности?

Прежде всего, я не только художник, но я мама и женщина. Вскоре после замужества у меня родилась дочь, мне было интересно наблюдать за её развитием и помогать ей, и я объединила вокруг себя таких же мамочек-энтузиасток. Я рассказывала детям об искусстве, мы рисовали на разные темы, о нас даже сняли телевизионную передачу «Разноцветная собака». Но изначально я не планировала быть педагогом, хотя получила соответствующее образование в училище, в которое пошла, прежде всего, за знаниями. Но сейчас я счастлива, что могу снова преподавать, ведь скопилось много знаний и профессиональных навыков. С семьей мы объездили много прекрасных мест – Крым, Кавказ, Северную Осетию, Прибалтику, много бывали за рубежом. Во всех моих работах отражается моё впечатление о мире, и мне хочется эти знания и умения передать детям. Ведь дети – это наше будущее. Какими станут наши дети, таким и будет наш мир.

Поэтому Вы хотите, чтобы Ваши ученики участвовали в международных проектах?

В 2016 году мои ученики победили в трёх международных выставках. Первая была в Китае, в ней участвовало 700 000 тысяч детей, и только 100 работ было отобрано для каталога, среди них 10 – работы моих учеников. Затем были международные конкурсы «Разноцветная планета», «Золотая ласточка».

Я очень серьёзно отношусь к антивоенным конкурсам рисунка, потому что считаю это очень важным для будущего планеты. В Италии в городке Sant’Anna di Stazzema, который известен тем, что во время Второй мировой войны фашисты уничтожили 560 его жителей, большинство из которых были женщины и дети, сейчас каждый август проходит международная выставка детских рисунков за мир «I COLORI PER LA PACE» («Мир красок»). На этот конкурс приходят детские работы из тех стран, где сейчас действительно идут войны. Когда взрослый человек видит рисунок мальчика из Сирии, на котором ребёнок нарисовал, как его семью давят танки, и рисунок ребёнка, например, из Финляндии, где нарисована семья, светит солнце, прыгают зайчики и всё хорошо, то он начинает задумываться над тем, что происходит в мире.

Пусть это капля в море, но надо, чтобы люди посмотрели на детские работы и задумались над тем, что делают взрослые с нашим миром. Именно поэтому «Герника» Пикассо произвела в своё время такой эффект: люди посмотрели и ужаснулись тому, что происходило… Для этой выставки моя ученица Катя Долгорукова сделала лаконичную и страшную работу «Планета в гробу» – она удивила и шокировала всех организаторов выставки, а через пару дней был теракт в Брюсселе, и на многих итальянских интернет-ресурсах была выставлена эта работа как символ конца жизни планеты.

Какие впечатления Вы получили от контактов с детьми в Чехии?

Впечатления совершенно фантастические от самой Чехии: у меня сразу появилась много планов. Я сразу захотела провести здесь серию мастер-классов на тему замков, и сама я хочу написать серию работ. От Чехии я уже получила энергетический толчок и думаю, как хорошо, что я сюда попала. Я надеюсь, что смогу регулярно привозить в Прагу разные по тематике выставки и проводить соответствующие мастер-классы, на которых буду знакомить детей с разными техниками живописи.

Вставка

Инна Приходько родилась в Москве в 1962 году, окончила Московское художественное училище памяти 1905 года по специальности преподаватель рисования, затем Московский полиграфический институт по специальности художник-график. Работала в издательствах, рекламных агентствах, занималась преподавательской деятельностью, в настоящее время работает в доме детского творчества «Ораниенбаум». Как педагог является автором многих методических пособий по ИЗО, а также автором собственной программы обучения ИЗО для детей. Ее ученики регулярно побеждают на городских, всероссийских и международных конкурсах по изобразительному искусству.

Татьяна Малькова

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