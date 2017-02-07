Иностранцы в Чехии: параллельный мир

По официальным данным в Праге в 2016 году постоянно проживает около 175 тыс. иностранцев. По стране эта цифра чуть меньше: около 5% или каждый двадцатый. И многие из них живут своими отдельными мирами, практически не пересекаясь с местным населением.

С 2004 года количество иностранцев, проживающих в Чехии, выросло практически в два раза. На сегодняшний день примерно 23% от общего числа составляют украинцы, за ними идут словаки, потом вьетнамцы – 12% и около 8% – русские. Около 5% в ЧР немцев и столько же поляков. Это данные Чешского департамента статистики (ЧДС).

Кто с кем не дружит

Большинство иностранцев приехало сюда по экономическим соображениям. «Мне не нравится, что из-за иностранцев, готовых работать за более низкую плату, чехи остаются без работы, – говорит Йирка С., – у работодателей нет стимула повышать зарплату. И главное, что никого не интересует, что большую часть заработанных денег они отправляют домой. А для экономики страны это не лучший вариант». Сам Йирка, по его словам, никаких контактов с иностранцами, которые живут или работают в стране, не поддерживает, максимально заходит вечером в магазин, в котором уже несколько лет хозяин вьетнамец.

Среди иностранцев есть одно исключение – это словаки. К ним местное население относится по большей части как к своим: ведь до 1993 года была одна страна – Чехословакия. Любопытно, что по данным ЧДС, средняя заработная плата живущих здесь словаков выше чешского показателя. Это объясняется тем, что словаки, как правило, идут работать, после того как отучатся в чешских вузах, на высокооплачиваемые позиции.

Контакты в рабочее время

Ольга долгие годы сдаёт комнаты в квартире почти в центре города. Её жильцы – женщины из Украины. Практически все квартирантки – с ВНЖ, поскольку уже долгое время живут в Чехии и только на праздники ездят домой. «Конечно, им приходится общаться с местными людьми, – рассказывает Ольга. – Ведь они же работают в чешских ресторанах, отелях, магазинах. Но, как правило, этим всё и заканчивается. Мои квартирантки работают по 12-14 часов в день. Приходят с работы и ложатся спать. Они если и общаются, то между собой. Или домой по скайпу звонят по вечерам».

Другое дело, считает Ольга, если кто-то выйдет замуж за чеха, тогда, конечно, миры представителей разных народов начинают соприкасаться.

И у украинцев, и у вьетнамцев, и у русских, живущих здесь семьями, есть частные садики и школы, в разных районах Праги есть свои магазины, рестораны. «Мы живём на Дейвицкой уже много лет, – говорит Виктор, врач. – Я чешский язык учил и учу. Мне приходится работать с пациентами-чехами. А мама, она уже здесь много лет, так и не научилась говорить по-чешски. Говорит, что в нашем районе она прекрасно обходится русским языком».

Мультикультурное сообщество

По данным магистрата Праги, в Праге-2 из 49,8 тысяч жителей 10,2 тысяч человек – иностранцы. В пражском районе Кунратице из 9,5 тысяч жителей почти две тысячи – иностранцы. А вот в пражском же районе Небушице иностранец каждый третий, а такая ситуация там сложилась после того, как в этом уютном уголке открылась частная международная школа International School of Prague. Да и для проживания здесь условия прекрасные: практически вдали от городского шума, в зелени и в окружении водоёмов расположены современные виллы в райском уголке «Мала Шарка».

И разве не являются анклавами вьетнамский город-рынок Sapa или целая часть Высочан, которую давно окрестили «Китай-город»? Конечно, ситуация здесь оставляет за местными жителями право передвижения, но многие из них не чувствуют себя в этих районах как дома.

Говорить о том, что украинская или менее многочисленная русская диаспора живут так же сплочённо, как азиатские, было бы преувеличением, но это ещё и особенности менталитета. Что касается положения в целом – особого мультикультурного сожительства иностранцы не замечают. «Они нас сюда не звали, – делится своим мнением предприниматель Александр. – Мы это знаем, а нам это не дают забыть. Я живу здесь с семьёй много лет, приходится сотрудничать, поначалу даже пытался какие-то человеческие отношение с партнёрами создать, в гости звал. Сейчас ограничился отношениями деловыми».

Не делимся на «мы» и «они»

Но в любом случае многие люди, приезжая в Чехию с серьёзными намерениями, учат язык страны, знакомятся с историей и традициями и принимают «правила игры» в надежде, что, если не они, то их дети станут полноценными гражданами чешского общества.

Для Праги – города с населением 1200 тыс. человек, из которых почти каждый шестой – иностранец, это актуальная задача. На уровне магистратов тоже не теряют надежду на создание единого социума. Например, социальный географ Людек Сикора из Карлова университета комментировал изданию Lidovkу ситуацию как спокойную, без напряжённости и уж тем более конфликтов. Проведённые вместе с Мультикультурным центром опросы привели социального географа к выводу, что «иностранцы и местные перестали делиться на мы и они».

Анастасия Калинина

Фото: 420on.cz

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