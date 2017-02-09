Из кабины канатной дороги на горнолыжной базе Монинец выпал 5-летний мальчик

Из кабины канатной дороги в горнолыжной базе Монинец (район Прибрам) выпал 5-летний мальчик, который получил серьёзные травмы. Вертолёт его с подозрением на повреждения внутренних органов, транспортировал в пражскую больницу Мотол.

По словам пресс-секретаря полиции ребёнок ехал на канатной дороге в сопровождении своей матери.

Спасателям о случае падении с высоты около восьми метров было сообщено около 12:00 часов дня. При осмотре использовался вакуумный матрас, пострадавший получил необходимые медикаменты и был транспортирован п льзенским вертолётом скорой помощи.

Как сообщают работники горнолыжной базы, мальчик уже несколько раз поднимался с помощью канатной дороги. Сотрудники полиции просят помощи у случайных свидетелей. Информацию принимает Департамент полиции по телефону 974871760 или 158.

Фото: skipasomat.cz

Похожие статьи