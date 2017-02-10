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Изменения в родительском пособии

 

Иллюстрационное фото

Иллюстрационное фото

Теперь женщины после родов смогут быстрее вернуться на работу, при этом не потеряют пособие, на которое имеют право (220 тысяч крон).

«У родительского пособия сегодня существуют ограничения в использовании всей суммы, мы вводим новую возможность прежде всего для тех, кому это будет интересно. Тем самым, поможем родителям, которые хотят как можно быстрее вернуться на работу.», — говорит министр труда и социальных дел Михаэла Марксова.

На сегодняшний день минимальный срок, за который может быть исчерпано родительское пособие составляет  два года, а благодаря нововведению – лишь  шесть месяцев.

Но есть определенные правила. Сумма месячного родительского пособия не должна превышать 70% «грязной» зарплаты родителей за месяц.  Например, кто зарабатывает среднюю чешскую зарплату, то есть 27 000 крон, то тот может общую сумму пособия черпать в течении года. Таким образом, в месяц пособие составит 21 тысяч крон. Наивысшее ограничение месячного пособия составит 33 тысяч крон. Такой вариант расчёта скорее относится к женщинам, которые имели выше среднего заработную плату.

Новела будет распространятся и на семьи с низкой заработной платой, безработных, студентов и предпринимателей, которые не оплачивали больничную необязательную страховку. На сегодняшний день они могли использовать пособие только по заранее определенному сценарию.  В частности, 7600 крон до конца 9-месячного возраста ребёнка,  а затем 3800 крон до 4-х лет. Теперь эти правила изменятся.

„Новым будет то, что женщины, которые не платили больничную страховку смогут регулировать использование пособия по желанию,  но в пределах 7600 крон в месяц.», — объяснил Петр Сикора,  председатель Ассоциации неполноценных семей.

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