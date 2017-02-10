Изменения в родительском пособии

Теперь женщины после родов смогут быстрее вернуться на работу, при этом не потеряют пособие, на которое имеют право (220 тысяч крон).

«У родительского пособия сегодня существуют ограничения в использовании всей суммы, мы вводим новую возможность прежде всего для тех, кому это будет интересно. Тем самым, поможем родителям, которые хотят как можно быстрее вернуться на работу.», — говорит министр труда и социальных дел Михаэла Марксова.

На сегодняшний день минимальный срок, за который может быть исчерпано родительское пособие составляет два года, а благодаря нововведению – лишь шесть месяцев.

Но есть определенные правила. Сумма месячного родительского пособия не должна превышать 70% «грязной» зарплаты родителей за месяц. Например, кто зарабатывает среднюю чешскую зарплату, то есть 27 000 крон, то тот может общую сумму пособия черпать в течении года. Таким образом, в месяц пособие составит 21 тысяч крон. Наивысшее ограничение месячного пособия составит 33 тысяч крон. Такой вариант расчёта скорее относится к женщинам, которые имели выше среднего заработную плату.

Новела будет распространятся и на семьи с низкой заработной платой, безработных, студентов и предпринимателей, которые не оплачивали больничную необязательную страховку. На сегодняшний день они могли использовать пособие только по заранее определенному сценарию. В частности, 7600 крон до конца 9-месячного возраста ребёнка, а затем 3800 крон до 4-х лет. Теперь эти правила изменятся.

„Новым будет то, что женщины, которые не платили больничную страховку смогут регулировать использование пособия по желанию, но в пределах 7600 крон в месяц.», — объяснил Петр Сикора, председатель Ассоциации неполноценных семей.

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