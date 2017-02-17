Как поссорить Богуслава и Андрея

В предвыборный год риторика чешских политиков становится все более жёсткой. Интеллигентный чешский премьер Богуслав Соботка публично выругался в адрес министра финансов, миллиардера Андрея Бабиша, упрекнув того в обмане государства.

«Выражаясь простым языком Трампа: выкупив облигации, Бабиш обманул («ojebal») чешское государство. Он выводит деньги из «Агроферта», чтобы не платить налог, а сейчас строит из себя борца с уклонением от уплаты налогов», – написал 3 февраля Соботка на своей странице в Facebook.

Речь идет о деле пятилетней давности, когда принадлежавшая Бабишу компания Agrofert выпустила облигации на сумму три миллиарда крон по цене меньше одной кроны каждая. При этом почти половину эмиссии на сумму 1,482 млрд крон выкупил сам Бабиш как физическое лицо. Казус состоял в том, что по действовавшему тогда закону, держатель облигаций должен был ежегодно платить с них 15%-ый налог. Но при расчете налога номинальная стоимость облигации округлялась до целого числа в сторону уменьшения. Долговые бумаги Бабиша стоили меньше кроны, соответственно их стоимость округлялась до нуля. Поправки в закон о подоходном налоге устранили эту лазейку. Тем не менее купленные в 2012 году облигации ежегодно приносят нынешнему министру финансов около 90 млн крон прибыли, не облагаемой налогами.

Обсценная лексика настолько не свойственна обычно вежливому Соботке, что ряд пользователей социальной сети предположили, что его аккаунт взломали. Тогда премьер на своей страничке заявил, что это не так. «За демократию нельзя воевать в тапочках. Иногда я надеваю боксерские перчатки», – объяснил он свои действия.

Бабиш в свою очередь назвал на камеру журналистку чешского телевидения «коррумпированной сволочью», за то что она в очередной раз попросила его отчитаться в своих доходах. Дело в том, что, третий в рейтинге самых богатых чехов, Бабиш постоянно путается в показаниях о своих доходах. 4 января министр финансов заявил, что с 1993 года заработал 1,86 млрд дохода, 19 января эта цифра выросла до 2,532 млрд крон. Увеличить доход Бабишу пришлось из-за расследования издания Echo 24. Журналистка Ленка Зламалова пришла к выводу, что и квартира министра финансов дороже, чем позволяют ему его официальные доходы, и на покупку облигаций Agrofert Бабишу не хватало 150 млн крон. Соботка вместе с журналистами требует, чтобы предприниматель объяснил происхождение денег. Бабиш в ответ обвиняет всех в некомпетентности.

Таким образом, замерший в последнее время внутренний раскол внутри правящей Чешской социал-демократической партии (ČSSD), где продолжается борьба сторонников президента Милоша Земана и премьера Соботки, очевидно вошёл в новую фазу. Перед президентскими выборами, которые пройдут в Чехии в начале 2017 года, политики уже не стесняются в выражениях. Остаётся надеяться, что чешские депутаты вернутся к своей идее цензурировать высказывания публичных особ.

Анна Семенова

Фото: ihned.cz

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