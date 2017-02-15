Как сэкономить на налогах

До 1го апреля 2017 года необходимо сдать налоговую декларацию о доходах – об этом знает почти каждый, а вот что существуют льготы на налог – это известно не всем. Рассмотрим несколько возможностей.

С 2014 года родители, дети которых целый день находятся в детском саду могут с налогов вычесть оплату за посещение. Это распространяется на государственные детсады и частные, детские коллективы и детские центры, которые предоставляют услугу полнодневного посещения, а так же и няню, если она обладает специальной лицензией на предпринимательскую деятельность. Льгота для 2016 года может быть до 9000 крон, для 2017 года будет до 11 тысяч.

В случае, если вы являетесь бесплатным донором крови или органа, то так же претендуете на льготы на налог. За донорство органа можно вычисть до 20 тысяч крон, за однократное донорство крови или её компонента — до 2 тысяч крон. Донорство нужно доказать соответствующим документом.

И участие в благотворительности предусматривает льготы на налог. Это может быть подарок в виде финансовой помощи, недвижимого или движимого имущества для бедных, сирот, животных или даже для любимого футбольного клуба. Однако дар должен быть предоставлен конкретной благотворительной организации, следовательно юридическому лицу. Дар конкретному человеку законом ограничен, можно например, подарить тому, кто предоставляет медицинские службы, или содержит приют для животных, школу, а так же пенсионеру на медицинские приспособления или финансовую помощь, которая ему облегчит образование или поможет устроиться на работу. Для использования этой льготы необходим непосредственный договор о даре и документ, подтверждающий выплату дара.

Фото: finlord.cz

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