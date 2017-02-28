Канонизировать Элишку Пржемысловну

Вот уже несколько лет депутат чешского парламента Карел Сылор безуспешно пытается воздать должное одной из самых известных женщин в истории Чехии – Элишке Пржемысловне, последней представительнице исконно чешского королевского рода и матери императора Карла IV.

Сначала Карел Сылор предлагал 14 мая – в день рождения Карла IV – чтить не только память императора, но и его матери Элишки Пржемысловны. По мнению депутата, эта женщина оказала большее влияние на легендарного короля, чем его отец, отважный Иоганн Люксембургский. Проект не прошёл, и теперь Сылор предлагает канонизировать мать Карла IV.

Клубок противоречий

Элишка родилась 20 января 1292 года и была пятым ребенком из девяти в семье короля Вацлава II и его жены Юдиты Габсбург. Четверо детей умерли в раннем детстве. Род исконно чешских королей пресёкся, когда умер старший брат Элишки, восемнадцатилетний Вацлав III, ей самой тогда было всего четырнадцать. Жила в монастыре Святого Йиржи в Пражском Граде, куда на воспитание к своей сестре, аббатисе Кунигунде, её отдал отец. Кунигунда воспитывала Элишку в уважении к традициям, прививала ей осознание значимости и уважение к великим предкам.

Когда королем Богемии был избран Генрих Хорутанский, а её сестра Анна стала королевой, Элишку призвали ко двору. Генрих был нерешительный государь, безнадёжно погрязший в долгах, чем успешно пользовалось чешское дворянство. Деньги в казне таяли, а вместе с ними и королевская власть. В этих условиях церковные прелаты решили пойти на сделку с императором Священной Римской империи Генрихом VII Люксембургским. Смысл её состоял в том, чтобы женить единственного сына Генриха – Иоанна на последней Пржемысловне – Элишке с тем, чтобы он получил Чешское королевство, а она по праву заняла место королевы. Считается, что Элишка не только знала о заговоре с самого начала, но и целиком поддерживала идею. Заговор был раскрыт и Генрих Хорутанский приказал заточить Элишку в Пражском Граде. При помощи священников ей удалось бежать сначала на Вышеград, под защиту тамошнего капитула, а затем в Нимбурк, под крыло Йиндржиха из Липы. Позднее этот вельможа еще появится в нескольких актах драмы в роли отрицательного героя, а тогда, в 1310 году, для Элишки он герой положительный. 1 сентября 1310 года Иоанн Люксембургский и Элишка из рода Пржемысловичей поженились в немецком Шпайере.

Люксембурги были удовлетворены – Богемия им падала прямо в руки. Была довольна и Элишка – ей суждено стать королевой. Дело за малым – выдворить Генриха Хорутанского из Праги, что и было сделано после недолгой осады города имперским войском. 7 февраля 1311 года Элишка стала королевой Чехии.

Война королев

Став королем, Иоанн Люксембургский исчезает из королевства на несколько лет, решая вопросы европейской политики и лишь изредка появляясь в Праге. Элишка по большей части предоставлена сама себе, а тем временем чешская аристократия в обмен на помощь и поддержку требует от короля всё больших финансовых и внутриполитических уступок. В это время на политической сцене вновь появляется Эльжбета Рыкса из рода Пястов, уже успевшая дважды побывать чешской королевой: как жена Вацлава II и недолго правившего Рудольфа Габсбурга. Рыкса сошлась с Йиндржихом из Липы, к тому времени самым влиятельным человеком королевства. Элишка, увидев в этом угрозу, пыталась помешать этому союзу, Эльжбета в ответ плела интриги. Есть ещё одна версия: Элишка была в тёплых и очень доверительных отношениях с соперником пана из Липы – Вилемом Заицем из Вальдека. Йиндржиха из Липы вывели из игры, обвинив его в казнокрадстве, после чего в Богемии разгорелась настоящая дворянская война, где за спиной одних была «черная вдова» Эльжбета Рыкса, за спиной других – королева Элишка. Этот период историки потом назвали «Войной королев».

В результате очередного заговора, затеянного Йиндржихом из Липы, оклеветали уже саму Элишку, обвинив её в желании свергнуть мужа и посадить на престол маленького Вацлава. Король ссылает жену в замок Локет вместе с Вацлавом, а затем в Мельник, где ей приказано жить до смерти. Элишка сбежала в Баварию и не хотела возвращаться, даже когда с неё были сняты все обвинения. Однако Иоанн Люксембургский был настойчив и смог её вернуть, пригрозив лишить содержания. Королева вернулась в Прагу, где жила до самой своей смерти в 1330 году, посвятив себя воспитанию детей, поддержке Збраславского монастыря и канонизации Анежки Чешской.

Дождемся?

В Чехии говорят, что Карл IV строил, а все последующие правители лишь разрушали. В самом деле, с его именем очень многое связано и, пожалуй, не найдётся фигуры равной ни по величине, ни по размаху. Сторонники канонизации Элишки Пржемысловны говорят, что, помимо прочего, именно она, находясь рядом с будущим императором, занимаясь его воспитанием, заложила в нем основы его будущего величия. Так ли это, рассудить должны в Ватикане. Канонизация – очень долгий и сложный процесс. Возводимый к лику святых должен явить миру чудо, святость или мученичество, а на очереди стоят борцы с коммунизмом – приходской священник Тоуфар и кардинал Беран.

Александр Авдеенко

Фото: wikipedia.org

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