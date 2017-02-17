Карел Готт снова в больнице

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Знаменитый чешский певец Карел Готт снова перенёс операцию. За последний короткий период это было уже четвёртое вмешательство, которое перенёс обладатель «Соловья». Готт был доставлен в больницу по причине неожиданно возникших проблем с непроходимостью кишечника, операция была сделана экстренно из-за угрожающего жизни состояния .
«У Карла Готта острая кишечная непроходимость из-за спаек, поэтому и был оперирован.», — сказала пресс-секретарь певца Анета Столзова и подтвердила, что сейчас уже всё в порядке.
Карел Гот был госпитализирован на хирургическое отделение Центральной клинической больницы в Праге, в которой и до сих пор находится.
Фото: aktuality.sk
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