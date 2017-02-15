Китайский футбольный клуб хотел купить чешского игрока

Китайский футбольный клуб предлагал пражскому ФК «Спарта» 175 миллионов крон за 28 –летнего игрока Боржика Дочкала. Но получил отказ.

Цена, которую предложили китайцы за Боржика Дочкала выглядит как нереальная, собственно и остальное в этой стране связанное с футболом. Хоть Дочкал и является репрезентантом со значительной статистической активностью в Европейской лиге, но всё-таки ему уже 28 лет. А с точки зрения футбола – это достаточно много. В Европе принято большие деньги платить за молодых игроков, которые со временем можно перепродать ещё более выгодно.

Специализированный веб-сайт transfermarkt.de определяет Дочкалу цену за трансфер 3,5 миллиона евро, китайцы же предложили почти вдвое больше, а именно 6,5 миллиона евро (175 миллионов крон).

Несмотря на безумно высокую цену за футболиста, «Спарта» отказалась продавать Дочкала. Сам игрок сказал, что он уважает мнение клуба и считает, что свою роль здесь сыграло неудачное время, так как предложение поступило как раз перед началом весеннего сезона «Спарты».

Несомненно поклонники « Спарты», а также тренеры будут рады принятому решению — оставить ключевого игрока в клубе.

Для сравнения, например, Томаш Росицкий ушёл из «Спарты» в ФК «Дортмунд» за 505 миллионов, из «Баника» в «Ливерпуль» Милан Барош — за 189 миллионов крон.

Фото: aktualne.cz, Milan Kammermayer

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