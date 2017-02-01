Клиника ALTOS: современный подход к лечению акне

Акне или угревая болезнь – это воспалительное заболевание сальных желёз, связанное с закупоркой волосяных фолликул (волосяных луковиц). Часто акне возникает по причине гормонального дисбланса в организме у подростков и молодых людей, хотя в действительности от угревой сыпи могут страдать люди в любом возрасте.

Самостоятельные попытки избавиться от недуга часто оказываются безрезультатными, а также могут способствовать ухудшению ситуации. Те, кому приходилось сталкиваться с угревой сыпью, не понаслышке знают о том, что заболевание сопровождается дискомфортными ощущениями и даже влияет на настроение. Поэтому, вместо того чтобы смущаться по поводу сыпи на открытых участках кожи и пытаться устранить нежелательные кожные образования средствами, которые оказывают лишь временный эффект, правильнее довериться врачу. Всего за несколько сеансов можно полностью избавиться от недуга на любой, даже сильно запущенной стадии.

Мифы о лечении акне

Наиболее распространённые из них – мифы о том, что лечение угревой сыпи является болезненным, обращение к специалистам серьёзно бьет по карману, а регулярное посещение клиники отнимает много времени. Опытные врачи-дерматологи клиники ALTOS уверяют, что в действительности профессиональное лечение угревой сыпи – процесс максимально безболезненный, недорогостоящий и не занимающий много времени.

Методы лечения акне

В первую очередь, для того чтобы избавиться от прыщей, следует поставить правильный диагноз. После определения проблемы, специалисты медицинского центра ALTOS разработают индивидуальную схему лечения. Клиника оснащена современным оборудованием, и поэтому в арсенале дерматологов имеется множество методик лечения акне – от местных и оральных препаратов, косметического ухода, различной глубины пилингов до лечения лазером.

Важно, что методики лечения подбираются и комбинируются индивидуально для каждого пациента с учётом причины, вызвавшей заболевание, а также его стадии. Для более эффективного комплексного лечения акне в клинике ALTOS применяются современные дерматологические и косметические процедуры. Лечение акне с помощью лазера – современный и весьма популярный метод борьбы с угрями в короткий срок. Достаточно провести 3-4 процедуры, чтобы существенно сократить воспаление, выровнять кожу и вернуть ей здоровый вид.

Эффективность лазерной терапии базируется на том, что при помощи направленного воздействия лазера уничтожаются бактерии в верхних и более глубоких слоях кожи, уменьшается выделение сальных желез, снимается поверхностное раздражение и осуществляется комплексное оздоровление дермы.

Преимущества данного метода лечения акне:

Быстрота (положительные результаты заметны уже после первых сеансов лазеротерапии);

Долговременность положительного результата (вы можете быть уверены в том, что угревая болезнь уже не возобновится в прежней форме).

Химические пилинги – это удаление поверхностного слоя кожи (эпидермиса), а иногда и самой дермы с помощью кислот различной концентрации. Средства, применяемые в данном методе, способствуют отшелушиванию кожи, её дезинфекции, а также препятствуют возникновению нового очага воспаления. Пилинг, однако, не является основным методом лечения акне, а применяется после проведения других необходимых процедур, назначенных врачом.

Пилинг способствует очищению и сокращению пор, благодаря чему и происходит уменьшение высыпаний. При воспалительных формах акне пилинг осветляет застойные и пигментные пятна, а при постакне он уменьшает выраженность рубцов, выравнивает текстуру и цвет кожи.

Ультразвуковая чистка лица – это максимально безболезненная процедура, направленная на очищение и обновление кожи. В результате проведения процедуры кожа очищается от внешних загрязнений, удаляются отмершие клетки эпидермиса, открываются протоки сальных желез, уменьшается их видимый размер.

LPL – это технология лечения угревой болезни, основанная на воздействии высокоинтенсивных источников света на проблемные участки кожи. В результате процесса происходит нагрев тканей на определённой глубине кожного покрова. Направленное излучение вызывает в очагах воспаления химические реакции. Они изменяют среду на ту, в которой бактерии не способны существовать.

Постакне у многих людей оставляет после себя рубцы, гиперпигментированные пятна, расширенные поры и другие следы. Такие последствия возникают чаще всего при средней и тяжёлой степени протекания акне, когда угри покрывают большую площадь кожи. В этом случае необходимо обращение к врачу-дерматологу, для того чтобы не допустить рецидива угревой болезни, а также устранить эстетические недостатки.

В клинике ALTOS применяются различные методики лечения постакне: мезотерапия (инъекции коктейлей, содержащих полезные для кожи вещества, которые заметно улучшают её состояние и вид); плазмотерапия (введение плазмы, способствующей естественному омоложению и конечно же лазерная шлифовка кожи.

Безопасные, эффективные и щадящие методы для поддержания красоты и омоложения кожи, представленные выше, – лишь часть огромного спектра возможностей и услуг, оказываемых в современной лазерной дерматологической клинике ALTOS.

Приятная, располагающая атмосфера центра позволяет забыть о многих прежних проблемах. Здесь вы окажетесь в надёжных руках грамотных и заботливых профессионалов международного уровня. Специалисты клиники ALTOS с удовольствием ответят на любые ваши вопросы при личной консультации, записаться на которую вы можете с пн. по пт. с 9 до 19 часов.

Контакты:

Karlovo náměstí 2097/10, Nové Město, 120 00 Praha 2

+420 222 561 750 • info@altos-klinika.cz

WWW.ALTOS-KLINIKA.CZ

Похожие статьи