Княгиня Яшвиль: дар совершать невозможное

Княгиня Наталья Яшвиль — русская художница, иконописец, а также общественный деятель. Она возглавляла Общество взаимопомощи русских женщин в Праге. Княгиня прожила долгую жизнь, которой доказала, что человеческая воля способна свернуть горы.

Княгиня Наталья Григорьевна Яшвиль родилась 28 декабря 1861 года в Санкт-Петербурге, в семье генерал-лейтенанта Г.И. Филипсона, род которого происходил из Шотландии. Наталья Григорьевна получила разностороннее образования и даже брала уроки у известного русского живописца П.П. Чистякова, среди учеников которого были, например, В.М. Васнецов, М.А. Врубель и И.Е. Репин. Несмотря на то, что в XIX веке девушки из знатных семей рано выходили замуж, брак княгини Натальи Филипсон и князя Николая Яшвиля был заключен, когда княгине было уже тридцать лет. Молодожёны поселились в собственном доме в Киеве, карьера мужа шла в гору, а в скором времени у супругов родилось двое детей – Татьяна и Владимир. Но брак оказался недолгим, через два года князь Яшвиль скоропостижно скончался от нефрита, оставив княгине двух маленьких детей и совершенно расстроенное имение Сунки в Киевской области.

Райский уголок

Тут-то впервые и проявился волевой характер Натальи Григорьевны. Перебравшись с детьми в имение и взявшись за его реорганизацию и управление, княгиня спустя некоторое время превратила поместье в образцовое хозяйство. Сначала в порядок были приведены виноградники и плодовые сады. Урожай перерабатывался на собственном винокуренном заводе.

Княгиня распорядилась построить и кирпичный завод, чтобы с выгодой использовать местные ресурсы. Но это было только начало. Наталья Григорьевна превратила Сунки в центр народных промыслов. Она открыла мастерскую кустарных вышивок, за образцы для которых брались вещи XVII-XVIII веков. Оригинальные вышивки скоро стали известны далеко за пределами Киевской губернии и даже шли на продажу за границу. Сунковские вышивки экспонировались на выставках. Так, в 1913 году несколько работ получили премию на II Всероссийской кустарной выставке в Петербурге, а на выставке в Париже были удостоены золотой медали.

Княгиня заботилась обо всех обитателях своего имения. В Сунках была построена общественная баня и ремесленная школа, где обучались дети крестьян, а в Козеревском лесу был сделан заповедник.

Большим другом княгини Яшвиль был художник Михаил Нестеров. Девять лет он со своей молодой женой гостил на хуторе Княгинино, находившемся недалеко от имения. Именно в Княгинино в 1905 году Нестеровым был написан портрет Натальи Григорьевны на фоне природы.

А потом пришла война

Мирное и спокойное время в загородном имении подошло к концу. Началась Первая Мировая война, и княгиня вернулась в Киев, чтобы заведовать лазаретом, который организовала в собственном особняке. Наталья Григорьевна с жаром отдавалась благотворительной работе, а в 1915 году по просьбе императрицы Марии Федоровны в составе комиссии Красного Креста отправилась в Австро-Венгрию, чтобы обследовать условия, в которых содержались русские военнопленные.

В 1918 году княгиню Яшвиль настигла новая трагедия. На её сына Владимира и мужа её дочери Георгия Родзянко, только что вернувшихся из плена, напали большевистские солдаты и расстреляли их в Мариинском парке. После этих событий княгиня ходила в чёрном. Они с дочерью присоединились к Белой армии, оставили Киев и оказались в Крыму, где работали в управлении Красного Креста. Но уже в 1920 году эвакуировались в Константинополь, а потом перебрались в Грецию.

Помогать и поддерживать

Ещё во время своей поездки в Австро-Венгрию княгиня Яшвиль познакомилась с некоторыми представителями чешской интеллектуальной элиты, среди которых был и Т.Г. Масарик. В 1922 году, узнав о бедственном положении княгини, он лично пригласил её в качестве гостя Чехословацкой Республики, обеспечив скромной, но покрывающей насущные расходы дотацией. В Праге Наталья Григорьевна близко сошлась с известным русским ученым Никодимом Павловичем Кондаковым, автором фундаментальных трудов по русской иконе и археологии.

С момента появления Кондакова в Праге княгиня Яшвиль стала его ближайшим идейным другом, а после смерти академика приложила множество усилий для создания научного центра Seminarium Kondakovianum, который позже вырос в Институт им. Н.П. Кондакова. Наталья Григорьевна была членом правления института, принимала активное участие в научной, издательской и просветительской работе. Основным направлением её деятельности было изучение иконописи. Вновь проявился художественный талант княгини: она создала цикл иконописных миниатюр к церковным текстам, рисовала обложки для популярных религиозно-исторических книг, издала серию рождественских открыток на иконописные сюжеты.

Княгиня и в эмиграции продолжала заниматься общественной и благотворительной деятельностью: состояла членом общества «Икона» в Париже, организовала в Праге выставку «Ruská ikona», стала председателем Общества взаимопомощи русских женщин в Праге, членом Русского Красного Креста, Объединения русских благотворительных обществ и Успенского братства.

Княгиня Наталья Яшвиль скончалась 12 июня 1939 года. Её похоронили на Ольшанском кладбище около храма Успения Пресвятой Богородицы. Княгиня Наталья Яшвиль скончалась 12 июня 1939 года. Её похоронили на Ольшанском кладбище около храма Успения Пресвятой Богородицы. В августе 2011 года её останки были эксгумированы для того, что освободить место для захоронения отца Сильвестра. Известно, что останки княгини были снова захоронены недалеко от прежнего места, но без креста и опознавательных знаков.

Полина Королёва

Фото: echo.msk.ru

Похожие статьи