Код мастера Сантини

Окончание. Начало в № 5(400).

Костёл Святого Яна Непомуцкого на Зелёной горе, созданный непревзойдённым мастером готического барокко Яном Сантини, – не только храм и место паломничества. Это зашифрованная и воплощённая в камне легенда о святом, в честь которого она была возведена, плод амбиций одного аббата и гения одного архитектора.

22 сентября 1722 года костёл был освящён, но работы по его благоустройству и украшению продолжались. Работами по постройке часовен и галерей вокруг клуатра руководил архитектор Франтишек Бенедикт Кличник, ставший впоследствии известным благодаря перестройке собора Святых Петра и Павла в Брно. Полностью все работы в храмовом комплексе были завершены лишь в 1740 году.

Сила звёзд

Костёл святого Яна Непомуцкого был задуман аббатом цистерцианского монастыря в Ждяре-над-Сазавой Вацлавом Веймлувой и архитектором Яном Сантини прежде всего как паломнический, а не приходской храм. Он должен был стать не только местом для богослужений, но и местом, где могли бы разместиться все, пришедшие поклониться памяти святого.

Перед Сантини стояла нелёгкая задача – совместить функциональность храмового комплекса с целой системой ссылок и образов так, чтобы каждый, пришедший в этот храм, понимал, в чью честь и кем он был возведен.

Для того чтобы разгадать код мастера Сантини, необходимо вспомнить легенду о святом Яне Непомуцком, обстоятельства его смерти. Если посмотреть на костёл сверху, можно увидеть, что он представляет собой пятиконечную звезду.

Это те пять звезд над Влтавой, которые, по преданию, рыбаки видели над найденным телом священника. Tacui (молчи) – пять букв. Число «5» повторяется несколько раз: пять часовен вокруг церкви, пять ворот в клуатр, пять алтарей, пять колоколов, пять статуй святого…

Автор говорил символами

Если войти в храм и посмотреть вверх, то можно увидеть в своде купола красный язык. Скорее всего, этого языка не было в первоначальном проекте. Он появился после приобретения монастырём частицы мощей Яна Непомуцкого – лингулы, костной подъязычной пластины. Отныне эта частица должна была храниться в новом храме, а Сантини на её приобретение отреагировал по-своему, подчеркнув роль возведённой им церкви и как реликвария.

Сам костёл является символом. Его окна выполнены в трёх формах. В форме языка, отсылая нас к Яну Непомуцкому, в форме епископской митры, намекая на аббата Веймлуву, автора идеи создания костёла, и в форме треугольника – символа Святой Троицы.

Во внутренней отделке костёла повсеместно присутствуют звезды. Шестиконечные – символ самого Христа или изображение Вифлеемской звезды, пятиконечные – в память о Яне Непомуцком, восьмиконечные – один из символов цистерцианского ордена.

Позднее некоторые исследователи говорили, что шестиконечные звезды – не что иное, как дань увлечения Веймлувы и Сантини каббалой, широко распространенной в XVIII веке. Трудно утверждать обратное, эту тайну аббат и архитектор унесли с собой в вечность.

Возносясь со святым

Алтарь – центральную и важнейшую часть храма – проектировал лично Сантини. Фон алтаря создает богато украшенный и собранный на карнизе балдахин. Центральной скульптурой является статуя святого Яна Непомуцкого, стоящего на земном шаре. Тому, кто долго смотрит на святого, начинает казаться, что Ян Непомуцкий поднимается вверх.

Пять восьмиконечных цистерцианских звезд на земном шаре в этом случае олицетворяют пять континентов, на которых распространялось христианство. Над головой святого взлетели три маленьких ангела, один из которых держит в руке ключ, а второй – печать, что можно опять же воспринимать как символ молчания святого.

Нелёгкая судьба

Церковь на Зелёной горе очень быстро стала одним из самых посещаемых паломнических мест в Чехии. Причиной тому стали как популярность Яна Непомуцкого в народе, так и мастерство архитектора, воплотившего память о нём в камне и символах.

Следовавшие затем и чередовавшиеся смены власти и войны оставили храм без попечения, пока наконец в 1953 году власти Чехословакии не объявили его памятником архитектуры, который должен охраняться государством. На протяжении 70-х–80-х лет XX столетия в храмовом комплексе проводится обширная реставрация, а в 1994 году, по инициативе правительства Чехии, церковь Святого Яна Непомуцкого внесена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Александр Авдеенко

Фото: novinky.cz

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