Код мастера Сантини

Костёл Святого Яна Непомуцкого – не только храм и место паломничества. Это зашифрованная и воплощённая в камне легенда о святом, в честь которого она была возведена, плод амбиций одного аббата и гения одного архитектора.

Ян Непомуцкий считается покровителем всей Чехии, Баварии, города Непомук, города Зальцбург, священнослужителей, исповедников, лодочников, сплавщиков, рыбаков, паломников, мельников… Бытует поверье, что если потереть медальон в постаменте статуи Яна Непомуцкого на Карловом мосту или медный крест на месте, где он был сброшен в воду с Карлова моста, загаданное в этот момент желание обязательно сбудется. Своим небесным покровителем его считают и влюблённые.

Самый чешский из святых

Обстоятельства сложились так, что священник времён Вацлава IV, сына Карла IV, оказался неугодным чешскому королю. Его трагическая смерть, которую все эти годы связывали с именем Вацлава IV, только работала ему на пользу. Сострадание местного населения церковь и Габсбурги решили использовать к своей выгоде. Когда в XVII столетии настроения чехов определились против католической церкви, было решено найти нового героя, канонизация которого могла привлечь разочаровавшееся население назад в лоно церкви, выбор пал на страдальца и мученика – Яна Непомуцкого.

О жизни святого известно немного, да и то немногое овеяно легендами. Отделять правду от вымысла по прошествии шести с четвертью столетий – занятие неблагодарное. Попробуем всё принять за правду.

Ян из Помука (Помук – именно так называлась тогда малая родина Яна) родился между 1340 и 1350 годом, и о месте его рождения никаких сомнений нет. В 1380-м был рукоположен в священники, а через три года отправлен в Падую изучать церковное право.

Вернувшись из Падуи, Ян продолжил свое служение: в 1387-м он каноник церкви Святого Ильи в Праге, а уже через два года – каноник Вышеградского капитула и генеральный викарий архиепископа Пражского, его правая рука. Примерно в то же время Ян стал духовником королевы Софии. Как теперь известно, эти два обстоятельства оказались для него роковыми.

В марте 1393 года в Кладрубах умер старый аббат Рацек. Согласно королевского плана, туда должны были назначить нового аббата, угодного королю Вацлаву IV. Но архиепископ Йенштейн не мог этого позволить, так как в таком случае новый аббат покорно подчинился бы новому, королевскому епископу. В Кладрубах в срочном порядке, втайне от короля, были назначены выборы аббата, угодного Йенштейну. Известие об этом просто взбесило короля Вацлава. Острая внутриполитическая интрига, которая возникла в результате, довела архиепископа до изгнания, а Яна – в камеру пыток, а затем и на дно Влтавы, куда он полуживым был сброшен с Карлова моста.

Дорога к бессмертию

17 марта король приказал схватить и отправить в тюрьму всю архиепископскую свиту с Яном из Помука во главе. Однако вскоре товарищи Яна были отпущены на свободу. Что стало ценой свободы – неизвестно. В тюрьме остался лишь Ян, пытать которого, как принято считать, принялся сам король. Что же заставило короля пасть так низко? Может быть, дело было не только церковных распрях и причиной стало желание раскрыть тайну исповеди его жены – королевы Софии Баварской? София была второй женой Вацлава. Первый брак не подарил ему наследника, но и женитьба на Софии ситуацию пока не исправила. Так что же? Ревность? Боязнь позора? Неизвестно. Известно лишь, что пытки не дали результата.

17 апреля крестоносцы из монастыря неподалеку увидели над водой у правого берега Влтавы свечение в форме ореола из пяти звёзд. Ни у кого не возникло сомнений: те звезды означали латинское «tacui» – «молчал», и светили они над телом Яна. Монахи подняли тело со дна реки и захоронили его.

Спустя больше 300 лет почитаемый простым народом священник добавил чуда к своей смерти: в марте 1719 года при эксгумации останков участники процедуры утратили дар речи, увидев выпавший из черепа неразложившийся язык. И начался подсчёт чудес и рост почитателей. Скульптуры Яна Непомуцкого появляюся на центральных площадях в городах, строятся костёлы, простые жители заказывают маленькие скульптуры для размещения на фасадах домов в надежде, что чешский святой защитит их от всех невзгод.

Костёл как символ чуда

В это время за развитием событий вокруг останков Яна Непомуцкого с трепетом наблюдали два ещё пока незнакомые друг с другом человека – аббат цистерцианского монастыря в Ждяре-над-Сазавой Вацлав Веймлува и архитектор Ян Сантини. Аббат Вацлав Веймлува настолько проникся историей Яна Непомуцкого, что решил построить храм. Он был убеждён, что со временем его храм станет местом паломничества всех верующих, тех, кто захочет найти спасения в молитвах Яну Непомуцкому. Оставалось найти для воплощения идеи неординарного мастера.

И они нашли друг друга – два человека, верящие одному святому. Конечно же, архитектором храма стал Ян Блажей Сантини, слава о котором опережала его творения. Веймлува подал идею, Сантини её подхватил, но как всегда по-своему, ломая рамки стиля и разрушая стереотипы мышления.

Аббатом было выбрано место на горе, неподалеку от монастыря, которое тогда называлось Чёрным лесом. Лес был вырублен, и 16 мая 1720 года в торжественной обстановке был заложен первый камень в основание будущего храма. Строительство велось рекордными темпами – основная стройка была завершена уже через год.

Александр Авдеенко

Фото: Ask.fm

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