Коммунальная революция

В жилых домах Екатеринбурга были установлены первые в России каскадные котельные Therm производства чешской компании Thermona. Новая система позволит жильцам иметь собственные ресурсы для нагрева горячей воды, а также обеспечит дом бесперебойным отоплением. Чешским оборудованием уже заинтересовались застройщики в других российских регионах.

Каскадные котельные представляют собой два и более теплогенераторов, которые подключаются параллельно в одну систему отопления и объединены общей системой управления. В Чехии данные котельные эксплуатируются уже более тридцати лет, для России же это абсолютно новый опыт.

Опыт прижился

На данный момент Thermona выпускает около 80 видов различных настенных и напольных котлов. При этом отдельные позиции были разработаны специально для России с учётом специфики работы систем водо- и газоснабжения.

Первый объект с каскадной котельной был сдан в эксплуатацию в Екатеринбурге в жилищном комплексе «Хрустальные ключи». Заказчиком проекта выступило ЗАО «ЛСР. Недвижимость-Урал» (Группа ЛСР), АО «Екатеринбурггаз» обеспечило проектирование, строительство и технологическое присоединение котельных к газораспределительным сетям.

Каскадная котельная в 22-этажном доме в «Хрустальных ключах» состоит из 32 небольших бытовых котлов и обладает суммарной мощностью 2,07 МВт. Теперь аналогичное оборудование с 32 котлами суммарной мощностью 2,9 МВт готовится к введению в эксплуатацию на втором доме.

Чешский выбор

Застройщик назвал несколько причин, по которым было приобретено именно чешское оборудование. В частности, это высокая эксплуатационная надёжность, широкий диапазон модуляции котельной и дистанционное управление объектом. Кроме того, коэффициент полезного действия чешских котлов в каскадной системе очень высок и достигает 92%.

«Каждый котёл является донором, каждый день очередность работы котлов меняется, благодаря чему достигается равномерный износ и увеличение срока эксплуатации. Практика показывает, что при каскадном решении котёл не подлежит замене до 30 лет. В свою очередь, котельная на крыше дома находится в собственности жильцов, это расположение позволяет избежать теплопотерь и не требует строительства теплотрассы. Таким образом, каскадные котельные – наиболее оптимальное решение с точки зрения теплоснабжения многоквартирного жилого дома», – сообщил в ходе торжественной церемонии запуска Сергей Зеликс, глава «Термона Сервис Урал», представительства Thermona в Уральском и Сибирском федеральных округах.

Каскадная котельная также позволяет добиться существенной экономии на услугах ЖКХ для жителей, рассказали ПТ в головной компании Thermona: «Горизонтальная разводка отопления и поквартирный учёт тепла, воды и электричества способствуют снижению потребления ресурсов. К тому же система полностью автоматизирована, поэтому жильцам не придётся платить за «абонентское обслуживание» и содержание сотрудников, ответственных за работу котельной».

Экспертное мнение

Массовое распространение каскадных котельных в таких странах как Россия является вопросом времени, сообщил в беседе с ПТ Дмитрий Казаченко, работник энергетической компании с 20-летним стажем. Это обусловлено несколькими факторами.

«Во-первых, они выгодно отличаются от типовых котельных. «Каскад», например, может включать в себя различное число котлов (как правило, от 2 до 16), что позволяет выгодно варьировать мощность котельной. Другими словами, каскадные котельные – это не просто управление всеми процессами функционирования, они обеспечивают плавное автоматическое наращивание и снижение мощности в зависимости от теплопотерь объекта и погодных условий. Для России, где большие перепады температур, это несомненный плюс», – говорит Казаченко.

«Во-вторых, эти котлы просты в установке: вес одного составляет всего около 50 кг, так что котельная не создаёт серьёзной нагрузки на перекрытия. Но главное преимущество автономной каскадной котельной заключается в том, что она быстроокупаема и в целом дешевле аналогов почти в три раза, что на современном рынке является одним из главных показателей», –констатировал эксперт.

Подтверждает его слова и значительный интерес российских компаний к чешскому оборудованию. Передовым опытом Екатеринбурга уже заинтересовались в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске и ряде других городов. Застройщики намерены устанавливать каскадные котельные в новых домах, чтобы обеспечить комфорт будущим жильцам и позволить им существенно сэкономить.

Александр Поповский

Фото: thermona.lv

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