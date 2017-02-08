Компания ČEZ продала торговый центр в районе Писнице владельцу рынка SAPA

У компании ČEZ купила торговый дом в районе Писнице фирма STN invest, директором которой является Tran Nhuan Tam, он же председатель представительства Saparia, владеющей вьетнамским рынком SAPA. Претендентов на покупку недвижимости было 9, ČEZ выбрала самое высокое предложение — за 68,2 миллионов крон.

Новый владелец обещает, что после реконструкции центра, арендаторами будут Чешское почтовое отделение и врачебные кабинеты. Такое решение приветствует мэр района Либуш Йиржи Коубек.

«Отделение Чешской почты в Либуше на столько маленькое, что перед ним формируются целые очереди клиентов. Горожане заслужили более современную и вместительную почту.», — сказал Йиржи Коубек.

О судьбе остальной площади торгового центра представится возможным решить жителям микрорайона, уже весной этого года администрация города проведёт соответствующий опросник.

Из недавних сделок по продажи компании ČEZ является жилищный комплекс с 739 квартирами, который купила фирма Kennial за 1,305 миллиарда крон.

Фото: aktualne.cz, Matej Slaník.

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