Компания Geen (г. Брно) построит в Хорватии электростанцию на биотопливе

Компания Geen планирует построить в хорватском городе Госпич электростанцию. Электростанция мощностью 4,96 МВт будет сжигать биомассы, которые будут поставлять хорватские фирмы. Проект предполагает объём инвестиций 20 миллионов евро (больше, чем полмиллиарда крон). Подключение к сети и начало производства запланировано на конец 2018 года. Базу с биомассой расположат в историческом районе Лики, на материковой стороне вблизи острова Паг. Генеральным подрядчиком является компания EKOL (г. Брно), которая кроме прочего предоставит свою турбину и котёл. Электростанция на биотопливе будет производить электрическую и тепловую энергии, которую в будущем возможно использовать для подачи тепла местным домашним хозяйствам и предприятиям.

Компания GEEN осуществляет свою деятельность в энергетическом секторе с 2009 года, в основном в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии, фокусируется на гидро, ветровой и солнечной электростанциях.

Фото: http://byznys.ihned.cz, автор Shutterstock

Похожие статьи