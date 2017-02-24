Курению – бой

C 31 марта в Чехии запрещено курить в общественных местах: в театрах, ресторанах, кино, на остановках транспорта и спортивных площадках. Соответствующий закон подписал на днях президент республики Милош Земан. Использовать электронные сигареты в больницах, школах и магазинах тоже нельзя. Зато в кафе, барах и ресторанах курить электронные сигареты будет можно. Закон также запрещает продажу сигарет в автоматах, так как невозможно оградить от этого детей до 18 лет. Нарушителям запрета на продажу сигарет вне избранных мест и лицам до 18 лет грозит штраф до 2 млн крон и запрет на деятельность сроком до 2 лет.

Фото: photo-monster.ru

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