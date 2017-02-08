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Лазерная дерматологическая клиника ALTOS

ALTOS

ALTOS

Специалисты клиники ALTOS с удовольствием ответят на любые Ваши вопросы при личной консультации или по телефону,  с пн по пт с 9 до 19 часов.

 

Лазерная дерматологическая клиника ALTOS:

Karlovo náměstí 2097/10, Praha 2 Obchodní centrum Atrium, 1. p.

e-mail: info@altos-klinika.cz,

tel.: 222 561 750

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