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Специалисты клиники ALTOS с удовольствием ответят на любые Ваши вопросы при личной консультации или по телефону, с пн по пт с 9 до 19 часов.
Лазерная дерматологическая клиника ALTOS:
Karlovo náměstí 2097/10, Praha 2 Obchodní cent
e-mail: info@altos-klinika.cz,
tel.: 222 561 750
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