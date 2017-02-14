Мартина Сабликова вернулась домой

Чешская конькобежка Мартина Сабликова вернулась с чемпионата мира на отдельных дистанциях, который проходил в Канныне (Южная Корея) . Спортсменка привезла с собой два драгоценных металла, в том числе и золото.

Рекордную тринадцатую золотую медаль чешка завоевала на дистанции 5000 метров .

«Теперь могу быть два года спокойной, прежде чем меня опередит Ирен .», — упомянула Сабликова нидерландскую конькобежку Вюст.

На вопрос корреспондента портала idnes.cz – Как вы отметили свои успехи? Ответила: « Покушала хорошо, выпила один фужер белого вина и пошла спать, потому что была очень сильно уставшей.».

Напомним, что в южно-корейском Канныне с 9 по 12 февраля проходил чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. Были разыграны 14 комплектов медалей в олимпийских дисциплинах — на 500, 1000, 1500 и 5000 м у мужчин и женщин, а также 10 000 м у мужчин и 3000 м — у женщин. Кроме того, состоялись командные гонки преследования и гонки с масс-старта.

Фото: aktualne.cz, Reuters

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