МИД Чехии: VISAPOINT работает нормально

Программа предоставления рабочих виз в Чехию в этом году не будет ограничивать число приезжающих – республика нуждается в квалифицированных кадрах. Этим решением воспользовались спекулянты в Украине – на торговле местами в очереди на получение виз в Чехию посредники зарабатывают до 110 млн евро. Но МИД Чехии отверг обвинения в том, что пробиться в электронную систему VISAPOINT невозможно. Глава ведомства Любомир Заоралек в эфире «Чешского радио» заявил, что система выдачи электронных талонов работает нормально. По его словам, проблема очереди на визы касается только двух государств – Украины и Вьетнама. Поэтому он не может нести ответственность за это.

Фото: tisamsebegid.ru

Похожие статьи