Милош Земан обратился к пенсионерам: «Сто крон в день за госпитализацию вас не убьёт…»

Во время своего визита Краловоградский регион президент Милош Земан раскритиковал отмену оплаты (100 крон) за госпитализацию. По его словам, эти деньги могли бы быть использованы для выплаты заработной платы медсёстрам и санитарам. Премьер-министр Богуслав Соботка тем не менее и дальше считает правильным аннулирование оплаты.

«Социал-демократы имели в своей предвыборной программе в планах сохранение платы за госпитализацию, но это не выполнили, и теперь здравоохранение потеряло за год около двух миллиардов крон, которые могли бы быть направлены на повышение уровня заработной платы, но не врачам, они, на мой взгляд более чем достаточно получают, а прежде всего медсёстрам и персоналу, осуществляющему уход в этой области. «, — сказал Земан.

«Я буду первым, кто будет с повышением заработной платы согласен, но я также должен задать вопрос, где я возьму на это деньги. Сто крон в день за госпитализацию никого не убьёт. Это вам обойдётся 3 тысячи в месяц. Средний размер пенсии составляет 11 000 крон, поэтому нищенствовать не придётся. «, — сказал президент. «Это ошибка, которая должна быть исправлена,», — добавил он.

«Я думаю, что господин президент не может себе представить, какими средствами располагают пенсионеры. Я рад, что настоял на отмене оплаты.», — написал премьер-министр на твиттере.

Фото: vistanews.ru

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